ورشة في عجلون عن تعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون الأول من تشرين الأول (بترا)-نظمت جمعية النساء العربيات اليوم السبت، في قاعة محطة معرفة راجب بمحافظة عجلون ورشة عمل عن تعزيز المشاركة الاقتصادية و السياسية في الأردن بالتعاون مع جمعية نساء من أجل العطاء.

وقال مدير التمكين الاقتصادي والبيئي في جمعية النساء العربيات صهيب خمايسة، إن الورشة تأتي ضمن أنشطة مشروع تعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية للنساء بالأردن الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Federal Ministry of Economic Cooperation and Development (GIZ).

ويأتي هذا التدريب على تعزيز ورفع وعي النساء على الصعيد المحلي في التحديات و الحلول لتعزيز مشاركة النساء اقتصاديا و سياسيا وإيجاد حوار على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي.

واستعرضت المدربة موزة فريحات شرحا مفصلا عن أهم الاستراتيجيات و الخطط الوطنية لتعزيز مشاركة النساء اقتصاديا و سياسيا و تم تقسيم المشاركات الى اربع مجموعات وكل مجموعة أخذت الخطة الوطنية رؤية التحديث الاقتصادي وثيقة تحديث المنظومة السياسية الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة .

وشارك بفعاليات التدريب عدد من سيدات المحافظة .

--(بترا)

ع ف/ف ق

01/10/2023 15:43:21