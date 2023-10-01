ورشة في عجلون عن تعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون الأول من تشرين الأول (بترا)-نظمت جمعية النساء العربيات اليوم السبت، في قاعة محطة معرفة راجب بمحافظة عجلون ورشة عمل عن تعزيز المشاركة الاقتصادية و السياسية في الأردن بالتعاون مع جمعية نساء من أجل العطاء.
وقال مدير التمكين الاقتصادي والبيئي في جمعية النساء العربيات صهيب خمايسة، إن الورشة تأتي ضمن أنشطة مشروع تعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية للنساء بالأردن الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Federal Ministry of Economic Cooperation and Development (GIZ).
ويأتي هذا التدريب على تعزيز ورفع وعي النساء على الصعيد المحلي في التحديات و الحلول لتعزيز مشاركة النساء اقتصاديا و سياسيا وإيجاد حوار على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي.
واستعرضت المدربة موزة فريحات شرحا مفصلا عن أهم الاستراتيجيات و الخطط الوطنية لتعزيز مشاركة النساء اقتصاديا و سياسيا و تم تقسيم المشاركات الى اربع مجموعات وكل مجموعة أخذت الخطة الوطنية رؤية التحديث الاقتصادي وثيقة تحديث المنظومة السياسية الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة .
وشارك بفعاليات التدريب عدد من سيدات المحافظة .
--(بترا)
ع ف/ف ق
01/10/2023 15:43:21
MENAFN01102023000117011021ID1107172037
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