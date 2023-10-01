طوقان : الأردن ماض في رؤيته الوطنية باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- اكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، مواصلة الأردن السعي نحو تحقيق رؤيته الوطنية في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في ظل الإنجازات المتتالية التي تحققت نحو تطوير البرنامج النووي الاردني.
جاء ذلك خلال مشاركته على رأس وفد اردني بأعمال الدورة العادية 67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أنهى أعماله امس السبت في العاصمة النمساوية فيينا.
وقال إن المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط (SESAME) ما زال يساهم في إحداث نقلة نوعية في البحث العلمي المتقدم في المنطقة، حيث تم اجراء 165 مشروعا بحثيا مخبريا نتج عنها نشر 78 منشورا علميا دوليا باستخدام خطوط الأشعة الضوئية الخمسة العاملة، وهي السينية وتحت الحمراء وعلوم المواد ومطيافية الأشعة السينية الناعمة والتصوير المقطعي.
وعبر طوقان عن شكره للوكالة لإيفادها بعثة المراجعة المتكاملة لبرنامج العمل من أجل علاج مرضى السرطان ( imPACT mission )، والتي ضمت فريقاً دولياً من الوكالة ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لبحوث السرطان، مما يدعم تحقيق الخطة الوطنية لمكافحة السرطان تماشياً مع مبادرة الوكالة "شعاع الأمل (Rays of Hope)"، اضافة الى اختيارها الأردن كمنصة للتدريب المتخصص وللعام الثاني، بتنظيم الدورة التعليمية الجامعية العليا في الوقاية من الإشعاع وأمان المصادر الإشعاعية باللغة العربية ((PGEC المعتمدة على منهاج يتماشى مع تطورات سير العمل في برنامج الطاقة النووية في الأردن والذي يصب في بناء القدرات الإقليمية اللازمة للاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وقدم طوقان عرضا موجزاً عن الإنجازات التي تمثلت بالمفاعل النووي الأردني، للبحوث والتدريب واستخدامه في إنتاج النظائر الطبية المشعة، اضافة الى مشروع اليورانيوم الاردني والتي تمثلت في تطوير عملية استخلاص اليورانيوم من الخام الأردني في منطقة وسط الأردن بعد أن قامت شركة تعدين اليورانيوم الأردنية منذ مطلع عام 2021 بأعمال الإدخال في الخدمة بنجاح للمصنع الريادي لاستخلاص الكعكة الصفراء من خامات اليورانيوم حيث تم إنتاج عشرات الكيلوغرامات من الكعكة الصفراء بكفاءة عالية بعد معالجة مئات الأطنان من خام اليورانيوم .
والتقى الوفد الاردني مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي لبحث توسيع سبل التعاون بين هيئة الطاقة الذرية وبين الدوائر المعنية في الوكالة لدعم البرنامج النووي الأردني وتقدم الدكتور طوقان بالشكر للوكالة الدولية على اعتماد مركز الحسين للسرطان كمركز رائد ومتميز في منطقة الشرق الأوسط .
واكد رفائيل جروسي دعم الوكالة للبرنامج النووي الأردني، معربا عن إعجابه بما تم تحقيقه حتى الآن من تقدم في مختلف أوجه هذا البرنامج وبمشروع المفاعل النووي الاردني للبحوث والتدريب وخاصة في مجال إنتاج النظائر المشعة ومشروع السيسامي ومشروع اليورانيوم وبالامور المتعلقة ببناء القدرات وتأهيل الموارد البشرية وتعزيز الإمكانيات البحثية والتعليمية والرقابية والتنظيمية، وتقدم المدير العام رفائيل جروسي بالشكر لهيئة الطاقة الذرية الأردنية لإستضافتها المؤتمر الدولي للمفاعلات البحثية والذي تنظمه الوكالة والذي سيعقد في تشرين الثاني للعام 2023 في البحر الميت ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.
وعبر عن أمنياته بنجاحه، وفي ختام اللقاء قدم الدكتور طوقان لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسودة مبادرة إنشاء الوكالة العربية للإندماج النووي.
واجتمع الوفد الاردني خلال المؤتمر كلا على حدة، مع نواب المدير العام للوكالة (نائب المدير العام للطاقة النووية ونائب المدير العام للتطبيقات النووية ونائب المدير العام للتعاون التقني) حيث عبروا عن سعادتهم الكبيرة بآفاق التعاون بين الوكالة والهيئة واستعدادهم لدعم هذه الجهود المبذولة من الجانب الاردني واعتماد الأردن كدولة رائدة في المنطقة ومنصة تدريب متخصصه بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وعلى هامش المؤتمر العام شارك الدكتور خالد طوقان بالمنتدى العلمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية 2023 بعنوان (الإبداعات النووية الخالية من الانبعاثات) وقدم عرضاً تقييميا ساهم بإثراء هذا المنتدى، من خلال الإستفادة من المفاعلات النمطية الصغيرة لتحلية مياه البحر في الأردن، إضافة الى المشاركة بالحلقة العلمية بعنوان "رعاية مرضى السرطان" والذي تم من خلاله تكريم مركز الحسين للسرطان واعتماده مركز تميز إقليمي في منطقة الشرق الأوسط تحت مظلة مبادرة شعاع الأمل.
وخلال المؤتمر العام اجتمع الوفد الاردني مع عدة جهات دولية رسمية وخاصة، تضمنت توقيع مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات البحث والتطوير المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية وهيئة الطاقة الذرية الكورية، بالإضافة الى العديد من الاجتماعات مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز سبل التعاون الثنائي مع تلك الجهات.
وضم الوفد القائم بالأعمال بالإنابة للسفارة الأردنية في فيينا رنا ابدة، ومفوض دورة الوقود النووي في هيئة الطاقة الذرية الدكتور أحمد الصباغ، والمفوض في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والدكتور ربيع أبو سليم، وسكرتير ثالث في السفارة وأرشد المناصير ، والمحلق الفني في السفارة محمود عساف.
--(بترا)
م ف/ف ق
01/10/2023 15:37:05
MENAFN01102023000117011021ID1107172036
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