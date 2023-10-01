طوقان : الأردن ماض في رؤيته الوطنية باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- اكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، مواصلة الأردن السعي نحو تحقيق رؤيته الوطنية في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في ظل الإنجازات المتتالية التي تحققت نحو تطوير البرنامج النووي الاردني.

جاء ذلك خلال مشاركته على رأس وفد اردني بأعمال الدورة العادية 67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أنهى أعماله امس السبت في العاصمة النمساوية فيينا.

وقال إن المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط (SESAME) ما زال يساهم في إحداث نقلة نوعية في البحث العلمي المتقدم في المنطقة، حيث تم اجراء 165 مشروعا بحثيا مخبريا نتج عنها نشر 78 منشورا علميا دوليا باستخدام خطوط الأشعة الضوئية الخمسة العاملة، وهي السينية وتحت الحمراء وعلوم المواد ومطيافية الأشعة السينية الناعمة والتصوير المقطعي.

وعبر طوقان عن شكره للوكالة لإيفادها بعثة المراجعة المتكاملة لبرنامج العمل من أجل علاج مرضى السرطان ( imPACT mission )، والتي ضمت فريقاً دولياً من الوكالة ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لبحوث السرطان، مما يدعم تحقيق الخطة الوطنية لمكافحة السرطان تماشياً مع مبادرة الوكالة "شعاع الأمل (Rays of Hope)"، اضافة الى اختيارها الأردن كمنصة للتدريب المتخصص وللعام الثاني، بتنظيم الدورة التعليمية الجامعية العليا في الوقاية من الإشعاع وأمان المصادر الإشعاعية باللغة العربية ((PGEC المعتمدة على منهاج يتماشى مع تطورات سير العمل في برنامج الطاقة النووية في الأردن والذي يصب في بناء القدرات الإقليمية اللازمة للاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وقدم طوقان عرضا موجزاً عن الإنجازات التي تمثلت بالمفاعل النووي الأردني، للبحوث والتدريب واستخدامه في إنتاج النظائر الطبية المشعة، اضافة الى مشروع اليورانيوم الاردني والتي تمثلت في تطوير عملية استخلاص اليورانيوم من الخام الأردني في منطقة وسط الأردن بعد أن قامت شركة تعدين اليورانيوم الأردنية منذ مطلع عام 2021 بأعمال الإدخال في الخدمة بنجاح للمصنع الريادي لاستخلاص الكعكة الصفراء من خامات اليورانيوم حيث تم إنتاج عشرات الكيلوغرامات من الكعكة الصفراء بكفاءة عالية بعد معالجة مئات الأطنان من خام اليورانيوم .

والتقى الوفد الاردني مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي لبحث توسيع سبل التعاون بين هيئة الطاقة الذرية وبين الدوائر المعنية في الوكالة لدعم البرنامج النووي الأردني وتقدم الدكتور طوقان بالشكر للوكالة الدولية على اعتماد مركز الحسين للسرطان كمركز رائد ومتميز في منطقة الشرق الأوسط .

واكد رفائيل جروسي دعم الوكالة للبرنامج النووي الأردني، معربا عن إعجابه بما تم تحقيقه حتى الآن من تقدم في مختلف أوجه هذا البرنامج وبمشروع المفاعل النووي الاردني للبحوث والتدريب وخاصة في مجال إنتاج النظائر المشعة ومشروع السيسامي ومشروع اليورانيوم وبالامور المتعلقة ببناء القدرات وتأهيل الموارد البشرية وتعزيز الإمكانيات البحثية والتعليمية والرقابية والتنظيمية، وتقدم المدير العام رفائيل جروسي بالشكر لهيئة الطاقة الذرية الأردنية لإستضافتها المؤتمر الدولي للمفاعلات البحثية والذي تنظمه الوكالة والذي سيعقد في تشرين الثاني للعام 2023 في البحر الميت ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

وعبر عن أمنياته بنجاحه، وفي ختام اللقاء قدم الدكتور طوقان لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسودة مبادرة إنشاء الوكالة العربية للإندماج النووي.

واجتمع الوفد الاردني خلال المؤتمر كلا على حدة، مع نواب المدير العام للوكالة (نائب المدير العام للطاقة النووية ونائب المدير العام للتطبيقات النووية ونائب المدير العام للتعاون التقني) حيث عبروا عن سعادتهم الكبيرة بآفاق التعاون بين الوكالة والهيئة واستعدادهم لدعم هذه الجهود المبذولة من الجانب الاردني واعتماد الأردن كدولة رائدة في المنطقة ومنصة تدريب متخصصه بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وعلى هامش المؤتمر العام شارك الدكتور خالد طوقان بالمنتدى العلمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية 2023 بعنوان (الإبداعات النووية الخالية من الانبعاثات) وقدم عرضاً تقييميا ساهم بإثراء هذا المنتدى، من خلال الإستفادة من المفاعلات النمطية الصغيرة لتحلية مياه البحر في الأردن، إضافة الى المشاركة بالحلقة العلمية بعنوان "رعاية مرضى السرطان" والذي تم من خلاله تكريم مركز الحسين للسرطان واعتماده مركز تميز إقليمي في منطقة الشرق الأوسط تحت مظلة مبادرة شعاع الأمل.

وخلال المؤتمر العام اجتمع الوفد الاردني مع عدة جهات دولية رسمية وخاصة، تضمنت توقيع مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات البحث والتطوير المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية وهيئة الطاقة الذرية الكورية، بالإضافة الى العديد من الاجتماعات مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز سبل التعاون الثنائي مع تلك الجهات.

وضم الوفد القائم بالأعمال بالإنابة للسفارة الأردنية في فيينا رنا ابدة، ومفوض دورة الوقود النووي في هيئة الطاقة الذرية الدكتور أحمد الصباغ، والمفوض في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والدكتور ربيع أبو سليم، وسكرتير ثالث في السفارة وأرشد المناصير ، والمحلق الفني في السفارة محمود عساف.

--(بترا)

م ف/ف ق

01/10/2023 15:37:05