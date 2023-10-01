البدء ببث تنويهات إذاعية لقضايا ديموغرافية ذات أولوية على مدار شهرين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- بدأ عدد من الإذاعات الأردنية وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للسكان، اليوم الأحد، ببث 4 تنويهات حول أربع قضايا ديموغرافية ذات أولوية أعدّها المجلس.

وبحسب بيان صادر عن المجلس، اليوم الأحد، فإن القضايا الديموغرافية، هي: التوزيع الجغرافي غير المتوازن للسكان وما يترتب عليه من كلف مالية وإدارية وأضرار اقتصادية وبيئية ناجمة عن تركز 92 بالمئة من سكان الأردن في النصف الشمالي الغربي من المملكة.

والقضية الثانية تتعلق بالفوائد المتعددة التي تعود على الزوجين حديثي الزواج من تريّثهم في إنجاب مولودهم الأول، والثالثة تتعلق بالتبعات السلبية التي تترتب على تزويج الفتيات قبل بلوغهن سن 18 سنة، والرابعة تتعلق بفرص العمل العديدة المتاحة أمام المتعطّلين الذكور الذين يشكلون أكثر من 70 بالمئة من إجمالي عدد المتعطلين في الأردن و63 بالمئة من هؤلاء المتعطلين الذكور لم يكملوا تعليماً ثانوياً.

ويأتي بث المجلس للتنويهات عبر الإذاعات الأردنية، والذي سيستمر على مدار شهرين، انطلاقاً من دور المجلس كمرجع لكافة القضايا والمعلومات الديموغرافية المتعلّقة بالتنمية المستدامة، ومساهمته في كسـب التأييد ونشر الوعي حولها، بهدف بلوغ وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

كما أن هذه التنويهات متاحة لكل من يجد في استخدامها من مؤسسات وأفراد ما يخدم أغراض الأنشطة والبرامج المنفذة من قِبَلهم، والتي تستهدف جمهورهم من أفراد المجتمع وخاصة الشباب ومتخذي القرار من أجل زيادة المعرفة والوعي، وكسب التأييد وإصلاح التشريعات بكل ما يتصل بموضوعات هذه التنويهات، حيث يمكن الحصول على هذه التنويهات بالرجوع إلى الرابط التالي على صفحة اليوتيوب التابعة للمجلس الأعلى للسكان ق

01/10/2023 15:27:15