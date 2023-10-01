منتخب الملاكمة يودع دورة الألعاب الآسيوية بلا ميداليات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- ودع لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، حسين عشيش، اليوم الأحد، منافسات الملاكمة في وزن تحت 80 كغم، بدورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
وخسر الملاكم عشيش في الدور ربع النهائي أمام اللاعب الأوزبكي، تورابيك خابيبولاييف.
وكان "عشيش" حقق انتصاره الأول في دور الـ 16 على اللاعب الإندونيسي، مايكل موسكيتا، بإيقاف الحكم للقاء في الجولة الثانية بعدم التكافؤ.
وبهذه الخسارة اختتم منتخب الملاكمة مشاركته بدورة الألعاب الآسيوية من دون تحقيق أي ميدالية.
يشار إلى أن الملاكمة الأردنية شاركت بـ 8 لاعبين ولاعبات.
--(بترا)
خ خ/م ف/ف ق
01/10/2023 15:18:26
MENAFN01102023000117011021ID1107172034
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