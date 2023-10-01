منتخب الملاكمة يودع دورة الألعاب الآسيوية بلا ميداليات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- ودع لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، حسين عشيش، اليوم الأحد، منافسات الملاكمة في وزن تحت 80 كغم، بدورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.

وخسر الملاكم عشيش في الدور ربع النهائي أمام اللاعب الأوزبكي، تورابيك خابيبولاييف.

وكان "عشيش" حقق انتصاره الأول في دور الـ 16 على اللاعب الإندونيسي، مايكل موسكيتا، بإيقاف الحكم للقاء في الجولة الثانية بعدم التكافؤ.

وبهذه الخسارة اختتم منتخب الملاكمة مشاركته بدورة الألعاب الآسيوية من دون تحقيق أي ميدالية.

يشار إلى أن الملاكمة الأردنية شاركت بـ 8 لاعبين ولاعبات.

--(بترا)

خ خ/م ف/ف ق

01/10/2023 15:18:26