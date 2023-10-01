تخصيص 50 ألف دينار لصيانة مبان رياضية بالزرقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء الأول من تشرين الأول (بترا)- عمر ضمرة- خصص مجلس محافظة الزرقاء اليوم الأحد، 50 ألف دينار لدعم أندية المحافظة البالغ عددها 22 نادياً.

وقال رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري، خلال اجتماعه مع رؤساء الأندية، بحضور مدير شباب الزرقاء عمر العزام ، إن المجلس تدارس الموضوع مع وزارة الشباب وجرى الاتفاق على أن يتم اجراء صيانة لأبنية الأندية.

وطلب الخضري من رؤساء الأندية تقديم طلبات صيانة مقراتها لمديرية أشغال الزرقاء، حيث تم تحويل المبلغ المشار إليه الى المديرية لتقوم بطرح عطاء إجراء صيانة لمقرات الأندية.

وكان عدد من رؤساء الأندية قد تحدثوا عن ضرورة تقديم الدعم اللازم للأندية الرياضية على اعتبار أنها تقوم بدور كبير في خدمة قطاع الشباب، داعين الجهات إلى تقديم المزيد من الدعم للأندية الرياضية.

--(بترا)

ع ض/ف ق

01/10/2023 15:17:03