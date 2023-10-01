تخصيص 50 ألف دينار لصيانة مبان رياضية بالزرقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء الأول من تشرين الأول (بترا)- عمر ضمرة- خصص مجلس محافظة الزرقاء اليوم الأحد، 50 ألف دينار لدعم أندية المحافظة البالغ عددها 22 نادياً.
وقال رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري، خلال اجتماعه مع رؤساء الأندية، بحضور مدير شباب الزرقاء عمر العزام ، إن المجلس تدارس الموضوع مع وزارة الشباب وجرى الاتفاق على أن يتم اجراء صيانة لأبنية الأندية.
وطلب الخضري من رؤساء الأندية تقديم طلبات صيانة مقراتها لمديرية أشغال الزرقاء، حيث تم تحويل المبلغ المشار إليه الى المديرية لتقوم بطرح عطاء إجراء صيانة لمقرات الأندية.
وكان عدد من رؤساء الأندية قد تحدثوا عن ضرورة تقديم الدعم اللازم للأندية الرياضية على اعتبار أنها تقوم بدور كبير في خدمة قطاع الشباب، داعين الجهات إلى تقديم المزيد من الدعم للأندية الرياضية.
--(بترا)
ع ض/ف ق
01/10/2023 15:17:03
MENAFN01102023000117011021ID1107172033
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