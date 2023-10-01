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الأميرة غيداء تطلق الحملة العربية الثامنة للتوعية حول سرطان الثدي

10/1/2023 2:27:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان الأول من شرين الأول (بترا) سلوى صالح- أطلقت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، الحملة العربية الثامنة للتوعية حول سرطان الثدي لعام 2023، تحت شعار "خطوة نحو الحياة افحصي".
وتهدف الحملة التي ينظمها البرنامج الأردني لسرطان الثدي، إلى رفع مستوى الوعي في المجتمعات العربية، وتشجيع النساء العربيات على إجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
وقالت سموها، إنّ فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي وخاصة صورة الأشعة "الماموجرام"، هي خطوة أساسية يجب على النساء أن تخطوها وأن تؤكّد على إجرائها لدورها الكبير في المساهمة في إنقاذ الحياة.
ويشارك في هذه الحملة 15 دولة عربية وهي: الجزائر، والسعودية، والإمارات، وسلطنة عُمان، وموريتانيا، وفلسطين، ومصر، ولبنان، والسودان، والعراق، وليبيا، واليمن، وتونس، وقطر، إضافة إلى الأردن.
--(بترا)
س ص/م ف/رق
01/10/2023 15:11:46

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