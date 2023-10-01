الأميرة غيداء تطلق الحملة العربية الثامنة للتوعية حول سرطان الثدي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان الأول من شرين الأول (بترا) سلوى صالح- أطلقت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، الحملة العربية الثامنة للتوعية حول سرطان الثدي لعام 2023، تحت شعار "خطوة نحو الحياة افحصي".
وتهدف الحملة التي ينظمها البرنامج الأردني لسرطان الثدي، إلى رفع مستوى الوعي في المجتمعات العربية، وتشجيع النساء العربيات على إجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
وقالت سموها، إنّ فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي وخاصة صورة الأشعة "الماموجرام"، هي خطوة أساسية يجب على النساء أن تخطوها وأن تؤكّد على إجرائها لدورها الكبير في المساهمة في إنقاذ الحياة.
ويشارك في هذه الحملة 15 دولة عربية وهي: الجزائر، والسعودية، والإمارات، وسلطنة عُمان، وموريتانيا، وفلسطين، ومصر، ولبنان، والسودان، والعراق، وليبيا، واليمن، وتونس، وقطر، إضافة إلى الأردن.
--(بترا)
س ص/م ف/رق
01/10/2023 15:11:46
MENAFN01102023000117011021ID1107172032
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