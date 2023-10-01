مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على انخفاض

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- أغلق مؤشر بورصة عمان في نهاية تعاملاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.06 بالمئة، ليصل إلى مستوى النقطة 2412.

وأغلقت البورصة اليوم الأحد، بتداول نحو 7.3 مليون سهم، موزعة على 2765 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 6 مليون دينار.

وانخفضت أسعار أسهم 27 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، واستقرت أسعار أسهم 33 شركة أخرى.

--(بترا)

رش/رق

01/10/2023 15:00:46