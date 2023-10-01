البرلمان العربي يدين السماح لمتطرف بحرق نسخة من المصحف في السويد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة الأول من تشرين الأول (بترا)- دان البرلمان العربي إقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية على حرق نسخة من المصحف الشريف، وذلك بعلم من السلطات المحلية التي صرحت له القيام بجريمته المشينة.
وحذر رئيس البرلمان العربي عادل العسومي من خطورة تكرار تلك الممارسات التي تمثل إصرارا على الكراهية الدينية وإثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم وتخدم أجندات العنف والتطرف.
ودعا المجتمع الدولي للتحرك بشكل فوري وعاجل لوضع حدٍ واتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف مثل هذه الاعتداءات المتكررة على المصحف الشريف التي تعد جريمة بحق الإسلام وحق الأديان والإنسانية ووصمة عار على جبين هذه المجتمعات المروجة للكراهية والعنف، وأثبتت بممارساتها أنها أقرب الشعوب إلى العنصرية والفوضى وازدواجية المعايير وأبعدها عن الحرية الحقيقية واحترام الأديان والشعوب.
--(بترا)
ن ا/م ف/ف ق
01/10/2023 15:00:13
MENAFN01102023000117011021ID1107172030
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