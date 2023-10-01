البرلمان العربي يدين السماح لمتطرف بحرق نسخة من المصحف في السويد

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة الأول من تشرين الأول (بترا)- دان البرلمان العربي إقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية على حرق نسخة من المصحف الشريف، وذلك بعلم من السلطات المحلية التي صرحت له القيام بجريمته المشينة.

وحذر رئيس البرلمان العربي عادل العسومي من خطورة تكرار تلك الممارسات التي تمثل إصرارا على الكراهية الدينية وإثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم وتخدم أجندات العنف والتطرف.

ودعا المجتمع الدولي للتحرك بشكل فوري وعاجل لوضع حدٍ واتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف مثل هذه الاعتداءات المتكررة على المصحف الشريف التي تعد جريمة بحق الإسلام وحق الأديان والإنسانية ووصمة عار على جبين هذه المجتمعات المروجة للكراهية والعنف، وأثبتت بممارساتها أنها أقرب الشعوب إلى العنصرية والفوضى وازدواجية المعايير وأبعدها عن الحرية الحقيقية واحترام الأديان والشعوب.

--(بترا)

ن ا/م ف/ف ق

01/10/2023 15:00:13