السعايدة: عمولة محفزة للاستثمار في شحن المركبات الكهربائية ولا زيادة على التعرفة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، عدم إجراء أي رفع على التعرفة الكهربائية الخاصة بشحن المركبات الكهربائية، وأنها ما تزال بنفس القيمة المحددة منذ شهر نيسان 2020.

وقال إن الهيئة اتخذت خطوات عديدة لمعالجة تحديات التنقل الأخضر، ومن بينها تحديد عمولة محفزة للتوسع في زيادة عدد محطات الشحن وبخاصة السريعة منها.

وأشار في تصريحات اليوم الأحد، إلى أن الأردن من أوائل دول المنطقة التي عملت بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص على تطوير العديد من مشاريع الطاقة خاصة بوجود البيئة التشريعية الملائمة الجاذبة للاستثمار.

وقال "يجري حالياً تنفيذ حزمة من المشاريع والاستثمار بمبادرات تعنى بالمناخ وزيادة موارد الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لوضع خارطة طريق لدعم مشاريع التنقل الأخضر والتوجه نحو التحول إلى استخدام المركبات الكهربائية والتوسع في ترخيص محطات الشحن العامة والخاصة، وزيادة أعدادها وتوزيعها في مناطق المملكة كافة".

وأضاف المهندس السعايدة أن هذه الخطوة تأتي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية بأن يكون الأردن مركزاً إقليمياً للتنمية الخضراء والسعي للتوجه نحو النقل المستدام في الأردن والحد من انبعاث الكربون وتشجيع الاستثمار في مثل هذه المبادرات.

وتابع "لقد بدأ بالفعل استخدام المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة في المملكة، وخلال السنوات الماضية تم إطلاق العديد من محطات شحن المركبات الكهربائية، وتفعيل الخدمات الإلكترونية لترخيص محطات الشحن أو تركيب عداد كهرباء لشحن المركبة الكهربائية"، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا 57 محطة لشحن المركبات الكهربائية مرخصة وعاملة منها 43 محطة عامة و14 محطة خاصة، ويمكن تركيب أكثر من شاحن في المحطة، و128 محطة شحن حاصلة على تصريح إنشاء وفي مرحلة استكمال إجراءات الترخيص 89 عامة، و39 خاصة و74 طلب مقدم للحصول على تصريح إنشاء 49 عامة و25 خاصة، كما تم تركيب محطات في المطارات والفنادق والمؤسسات الحكومية ومراكز التسوق والحدائق العامة ومحطات الوقود والمكاتب التجارية والمجمعات السكنية وغيرها من المناطق العامة، إضافة الى إصدار حوالي 3 آلاف موافقة من الهيئة لتركيب عداد كهرباء مستقل عن عداد المنزل لغايات شحن المركبة الكهربائية.

وأوضح المهندس السعايدة أن قطاع المركبات الكهربائية في الأردن شهد خطوات متسارعة نحو اقتناء المزيد من تلك المركبات، بصفتها عنصرا رئيسا ومهما للتحول إلى التنقل الأخضر المستدام.

ونوه الى زيادة نسبة المركبات الكهربائية من إجمالي المركبات في المملكة، ضمن خطوات تحول الأردن إلى دولة حيادية الكربون بحلول عام 2050، ويجري حالياً توثيق مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية في الأردن على منصة إلكترونية خاصة، بما في ذلك الموقع الرسمي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وخرائط جوجل.

وأشار إلى أن اقتناء السيارات الكهربائية في الأردن لا زال خياراً مستبعداً لدى بعض الراغبين في اقتنائها بسبب أسعارها المرتفعة، مقارنة بالمركبات التي تعتمد على الوقود، ومدة الشحن الطويلة بالنسبة للشواحن البطيئة، مما يقتضي التوسع في محطات الشحن ذات تقنية الشحن السريع، والحاجة إلى توفر المزيد من المحطات في مناطق المملكة كافة، وتعزيز الوعي بأهمية التحول من السيارات التقليدية إلى الكهربائية.

وأكد السعايدة سعي الهيئة للمواءمة بين أعداد المركبات الكهربائية ومحطات الشحن، بحيث تصبح خدمة شحن المركبات الكهربائية متوافرة في جميع محافظات المملكة، لافتا إلى أن الهيئة ألزمت جميع محطات الوقود الجديدة بتوفير خدمة شحن المركبات الكهربائية كمتطلب أساسي للحصول على ترخيص منذ بداية عام 2019.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على أن يلمس المواطن خلال فترة قريبة جدا، عددا من التحولات الحقيقية على أرض الواقع فيما يخص التحولات التقنية الحديثة وبما يسهم في تحقيق الاستدامة وتخفيض تكلفة الطاقة على الاقتصاد الأردني التي ما زالت تشكل تحديا رئيسيا يواجه القطاعين العام والخاص.

وحول العمولة المعتمدة في هذه المحطات، قال المهندس السعايدة إن الهيئة قررت في ضوء نتائج الدراسات الحثيثة التي أجرتها الهيئة بهذا الشأن، اعتماد عمولة مقدم الخدمة (صاحب محطة الشحن العامة) بسقف مقداره 80 فلس/ك.و.س للشواحن السريعة في محطات الشحن العامة فقط، اعتباراً من بداية شهر تشرين الأول الحالي، بهدف تشجيع الراغبين بالاستثمار في محطات شحن المركبات الكهربائية واعتماد تقنية الشحن السريع، فيما أبقت الهيئة على العمولة ذاتها المحددة للشواحن البطيئة في محطات الشحن العامة بمقدار 35 فلساً لكل كيلوواط/ساعة، لافتاً إلى إمكانية استخدام أكثر من شاحن داخل المحطة الواحدة (سريع وبطيء).

وأكد أن تعديل العمولة لا يتم على أساس شهري وإنما تحكمه المؤشرات والجدوى الاقتصادية لمقدمي هذه الخدمة، وبما يشجع التوسع في بناء وتشغيل المحطات العامة وزيادة عدد الشواحن السريعة لإدامة الخدمة للمركبات الكهربائية في محافظات المملكة كافة.

وفيما يتعلق بمحطات الشحن الخاصة، التي تُركب في المنازل أو في المنشآت الخاصة والمرخصة من قبل الهيئة، فيتم تحديد التعرفة بشكل شهري ودون أي عمولة تضاف على التعرفة على اعتبار أنها محطات شحن خاصة يتحمل مالكها كامل تكاليف هذه المحطة.

كما تتولى الهيئة تحديد التعرفة المناسبة لشحن المركبات الكهربائية وتحديد سقف عمولة الموزع.

كما بدأت الهيئة تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن بشكل اختياري بتاريخ 28/5/2023 ولمدة 6 أشهر لعدد من القطاعات ومنها شحن المركبات الكهربائية، وتضمنت منح تعرفة مخفضة لكميات الطاقة المستهلكة خارج فترة الذروة من 6 صباحاً إلى 2 بعد الظهر، بقيمة 90 فلس/ك.و.س شهرياً، بدلاً من 120 فلساً، وسيتم النظر في إمكانية تخفيض التعرفة للفترة خارج أوقات الذروة، وشمول قطاعات أخرى في ضوء نتائج الدراسة.

--(بترا)

م ف/رق

01/10/2023 14:54:59