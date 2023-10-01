السعايدة: عمولة محفزة للاستثمار في شحن المركبات الكهربائية ولا زيادة على التعرفة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، عدم إجراء أي رفع على التعرفة الكهربائية الخاصة بشحن المركبات الكهربائية، وأنها ما تزال بنفس القيمة المحددة منذ شهر نيسان 2020.
وقال إن الهيئة اتخذت خطوات عديدة لمعالجة تحديات التنقل الأخضر، ومن بينها تحديد عمولة محفزة للتوسع في زيادة عدد محطات الشحن وبخاصة السريعة منها.
وأشار في تصريحات اليوم الأحد، إلى أن الأردن من أوائل دول المنطقة التي عملت بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص على تطوير العديد من مشاريع الطاقة خاصة بوجود البيئة التشريعية الملائمة الجاذبة للاستثمار.
وقال "يجري حالياً تنفيذ حزمة من المشاريع والاستثمار بمبادرات تعنى بالمناخ وزيادة موارد الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لوضع خارطة طريق لدعم مشاريع التنقل الأخضر والتوجه نحو التحول إلى استخدام المركبات الكهربائية والتوسع في ترخيص محطات الشحن العامة والخاصة، وزيادة أعدادها وتوزيعها في مناطق المملكة كافة".
وأضاف المهندس السعايدة أن هذه الخطوة تأتي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية بأن يكون الأردن مركزاً إقليمياً للتنمية الخضراء والسعي للتوجه نحو النقل المستدام في الأردن والحد من انبعاث الكربون وتشجيع الاستثمار في مثل هذه المبادرات.
وتابع "لقد بدأ بالفعل استخدام المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة في المملكة، وخلال السنوات الماضية تم إطلاق العديد من محطات شحن المركبات الكهربائية، وتفعيل الخدمات الإلكترونية لترخيص محطات الشحن أو تركيب عداد كهرباء لشحن المركبة الكهربائية"، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا 57 محطة لشحن المركبات الكهربائية مرخصة وعاملة منها 43 محطة عامة و14 محطة خاصة، ويمكن تركيب أكثر من شاحن في المحطة، و128 محطة شحن حاصلة على تصريح إنشاء وفي مرحلة استكمال إجراءات الترخيص 89 عامة، و39 خاصة و74 طلب مقدم للحصول على تصريح إنشاء 49 عامة و25 خاصة، كما تم تركيب محطات في المطارات والفنادق والمؤسسات الحكومية ومراكز التسوق والحدائق العامة ومحطات الوقود والمكاتب التجارية والمجمعات السكنية وغيرها من المناطق العامة، إضافة الى إصدار حوالي 3 آلاف موافقة من الهيئة لتركيب عداد كهرباء مستقل عن عداد المنزل لغايات شحن المركبة الكهربائية.
وأوضح المهندس السعايدة أن قطاع المركبات الكهربائية في الأردن شهد خطوات متسارعة نحو اقتناء المزيد من تلك المركبات، بصفتها عنصرا رئيسا ومهما للتحول إلى التنقل الأخضر المستدام.
ونوه الى زيادة نسبة المركبات الكهربائية من إجمالي المركبات في المملكة، ضمن خطوات تحول الأردن إلى دولة حيادية الكربون بحلول عام 2050، ويجري حالياً توثيق مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية في الأردن على منصة إلكترونية خاصة، بما في ذلك الموقع الرسمي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وخرائط جوجل.
وأشار إلى أن اقتناء السيارات الكهربائية في الأردن لا زال خياراً مستبعداً لدى بعض الراغبين في اقتنائها بسبب أسعارها المرتفعة، مقارنة بالمركبات التي تعتمد على الوقود، ومدة الشحن الطويلة بالنسبة للشواحن البطيئة، مما يقتضي التوسع في محطات الشحن ذات تقنية الشحن السريع، والحاجة إلى توفر المزيد من المحطات في مناطق المملكة كافة، وتعزيز الوعي بأهمية التحول من السيارات التقليدية إلى الكهربائية.
وأكد السعايدة سعي الهيئة للمواءمة بين أعداد المركبات الكهربائية ومحطات الشحن، بحيث تصبح خدمة شحن المركبات الكهربائية متوافرة في جميع محافظات المملكة، لافتا إلى أن الهيئة ألزمت جميع محطات الوقود الجديدة بتوفير خدمة شحن المركبات الكهربائية كمتطلب أساسي للحصول على ترخيص منذ بداية عام 2019.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على أن يلمس المواطن خلال فترة قريبة جدا، عددا من التحولات الحقيقية على أرض الواقع فيما يخص التحولات التقنية الحديثة وبما يسهم في تحقيق الاستدامة وتخفيض تكلفة الطاقة على الاقتصاد الأردني التي ما زالت تشكل تحديا رئيسيا يواجه القطاعين العام والخاص.
وحول العمولة المعتمدة في هذه المحطات، قال المهندس السعايدة إن الهيئة قررت في ضوء نتائج الدراسات الحثيثة التي أجرتها الهيئة بهذا الشأن، اعتماد عمولة مقدم الخدمة (صاحب محطة الشحن العامة) بسقف مقداره 80 فلس/ك.و.س للشواحن السريعة في محطات الشحن العامة فقط، اعتباراً من بداية شهر تشرين الأول الحالي، بهدف تشجيع الراغبين بالاستثمار في محطات شحن المركبات الكهربائية واعتماد تقنية الشحن السريع، فيما أبقت الهيئة على العمولة ذاتها المحددة للشواحن البطيئة في محطات الشحن العامة بمقدار 35 فلساً لكل كيلوواط/ساعة، لافتاً إلى إمكانية استخدام أكثر من شاحن داخل المحطة الواحدة (سريع وبطيء).
وأكد أن تعديل العمولة لا يتم على أساس شهري وإنما تحكمه المؤشرات والجدوى الاقتصادية لمقدمي هذه الخدمة، وبما يشجع التوسع في بناء وتشغيل المحطات العامة وزيادة عدد الشواحن السريعة لإدامة الخدمة للمركبات الكهربائية في محافظات المملكة كافة.
وفيما يتعلق بمحطات الشحن الخاصة، التي تُركب في المنازل أو في المنشآت الخاصة والمرخصة من قبل الهيئة، فيتم تحديد التعرفة بشكل شهري ودون أي عمولة تضاف على التعرفة على اعتبار أنها محطات شحن خاصة يتحمل مالكها كامل تكاليف هذه المحطة.
كما تتولى الهيئة تحديد التعرفة المناسبة لشحن المركبات الكهربائية وتحديد سقف عمولة الموزع.
كما بدأت الهيئة تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن بشكل اختياري بتاريخ 28/5/2023 ولمدة 6 أشهر لعدد من القطاعات ومنها شحن المركبات الكهربائية، وتضمنت منح تعرفة مخفضة لكميات الطاقة المستهلكة خارج فترة الذروة من 6 صباحاً إلى 2 بعد الظهر، بقيمة 90 فلس/ك.و.س شهرياً، بدلاً من 120 فلساً، وسيتم النظر في إمكانية تخفيض التعرفة للفترة خارج أوقات الذروة، وشمول قطاعات أخرى في ضوء نتائج الدراسة.
--(بترا)
م ف/رق
01/10/2023 14:54:59
MENAFN01102023000117011021ID1107172029
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