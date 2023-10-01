18.2% نمو الصادرات الوطنية لمنطقة التجارة العربية خلال 7 أشهر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- وعد ربابعة- نمت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تموز الماضي بنسبة 18.2 بالمئة.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، وصلت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية خلال الأشهر السبعة الماضية لهذا العام، إلى حوالي 1.729 مليار دينار، مقابل 1.463 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وفي المقابل، انخفضت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الأشهر السبعة الماضية للعام الحالي بنسبة 22.8 بالمئة، لتصل إلى 2.623 مليار دينار، مقارنة مع 3.398 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقا لهذه المعطيات الإحصائية، انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية تموز الماضي من العام الحالي، ليصل إلى حوالي 894 مليون دينار، مقارنة مع نحو 1.935 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية تموز الماضي من العام الحالي نحو 4.352 مليار دينار، مقارنة مع 4.861 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وتصدرت السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي، لتصل إلى نحو 554 مليون دينار، تلتها العراق بحوالي 313 مليونا، والإمارات العربية بنحو 207 ملايين، وثم فلسطين بنحو 144 مليون دينار.
كما تصدرت السعودية قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، إذ بلغت قيمة مستوردات المملكة من السعودية ما يقارب 1.468 مليار دينار، تلتها الإمارات العربية بحوالي 507 مليون دينار.
وتتركز صادرات المملكة إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على الأسمدة، والأدوية، الفواكه والخضار الطازجة والمبردة، الأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة، الدهانات، المحضرات الغذائية، الشوكولاته، الأثاث والأقمشة، إضافة إلى المنسوجات والمبيدات الحشرية.
وتتنوع مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ في النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، التمور، الحنطة القمح، الأسماك، ألواح وصفائح من لدائن، أكسيد التيتانيوم وبولي اثيلين، وبوليسترين، الحديد ومصنوعاته، الأثاث، وأشجار الفواكه، إضافة إلى الأجبان والعسل والحبوب.
يذكر أن منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، هي حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت المنطقة حيز التنفيذ في كانون الثاني من عام 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة.
--(بترا)
و ر /م ف/ف ق
01/10/2023 14:54:46
MENAFN01102023000117011021ID1107172028
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