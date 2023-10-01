18.2% نمو الصادرات الوطنية لمنطقة التجارة العربية خلال 7 أشهر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- وعد ربابعة- نمت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تموز الماضي بنسبة 18.2 بالمئة.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، وصلت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية خلال الأشهر السبعة الماضية لهذا العام، إلى حوالي 1.729 مليار دينار، مقابل 1.463 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل، انخفضت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الأشهر السبعة الماضية للعام الحالي بنسبة 22.8 بالمئة، لتصل إلى 2.623 مليار دينار، مقارنة مع 3.398 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لهذه المعطيات الإحصائية، انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية تموز الماضي من العام الحالي، ليصل إلى حوالي 894 مليون دينار، مقارنة مع نحو 1.935 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى نهاية تموز الماضي من العام الحالي نحو 4.352 مليار دينار، مقارنة مع 4.861 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي، لتصل إلى نحو 554 مليون دينار، تلتها العراق بحوالي 313 مليونا، والإمارات العربية بنحو 207 ملايين، وثم فلسطين بنحو 144 مليون دينار.

كما تصدرت السعودية قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، إذ بلغت قيمة مستوردات المملكة من السعودية ما يقارب 1.468 مليار دينار، تلتها الإمارات العربية بحوالي 507 مليون دينار.

وتتركز صادرات المملكة إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على الأسمدة، والأدوية، الفواكه والخضار الطازجة والمبردة، الأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة، الدهانات، المحضرات الغذائية، الشوكولاته، الأثاث والأقمشة، إضافة إلى المنسوجات والمبيدات الحشرية.

وتتنوع مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ في النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، التمور، الحنطة القمح، الأسماك، ألواح وصفائح من لدائن، أكسيد التيتانيوم وبولي اثيلين، وبوليسترين، الحديد ومصنوعاته، الأثاث، وأشجار الفواكه، إضافة إلى الأجبان والعسل والحبوب.

يذكر أن منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، هي حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت المنطقة حيز التنفيذ في كانون الثاني من عام 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة.

--(بترا)

و ر /م ف/ف ق

01/10/2023 14:54:46