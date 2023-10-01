الجامعة العربية تُدين الهجوم الإرهابي في أنقرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة الأول من تشرين الأول (بترا)- دانت جامعة الدول العربية الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الأحد، مقر المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية في أنقرة، وأسفر عن إصابة ضابطين من الشرطة.
وأعربت الجامعة عن التضامن مع تركيا في مواجهة أي جماعة تتخذ من الإرهاب منهجاً للعمل أو وسيلة لتحقيق أهداف سياسية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي، إن الكثير من الدول العربية واجهت ولا تزال، أنشطة إرهابية لزعزعة الاستقرار، وأن الإرهاب يفشل في تحقيق أهدافه دوماً، وهو مرفوض في كل مكان ولا ينبغي التسامح معه أو إعطاؤه الذرائع والحجج.
--(بترا)
ن ا/م ف/ف ق
01/10/2023 14:30:31
MENAFN01102023000117011021ID1107172027
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