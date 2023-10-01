الجامعة العربية تُدين الهجوم الإرهابي في أنقرة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة الأول من تشرين الأول (بترا)- دانت جامعة الدول العربية الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الأحد، مقر المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية في أنقرة، وأسفر عن إصابة ضابطين من الشرطة.

وأعربت الجامعة عن التضامن مع تركيا في مواجهة أي جماعة تتخذ من الإرهاب منهجاً للعمل أو وسيلة لتحقيق أهداف سياسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي، إن الكثير من الدول العربية واجهت ولا تزال، أنشطة إرهابية لزعزعة الاستقرار، وأن الإرهاب يفشل في تحقيق أهدافه دوماً، وهو مرفوض في كل مكان ولا ينبغي التسامح معه أو إعطاؤه الذرائع والحجج.

--(بترا)

ن ا/م ف/ف ق

01/10/2023 14:30:31