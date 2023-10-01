الأميرة بسمة بنت طلال ترعى تخريج المشاركين في برنامج أكسس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال، احتفل مساء أمس بتخريج الفوج الخامس ضمن برنامج المنح الصغيرة للوصول للغة الانجليزية (أكسس Access).
وينفذ البرنامج، الممول من المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية في السفارة الأميركية، الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، من خلال مراكز الأميرة بسمة للتنمية.
وأنهى 77 طالبا من الفئة العمرية 13 - 15 عاما من محافظتي الكرك والطفيلة، 400 ساعة تدريبية على مدار العامين الماضيين، هدفت إلى رفع كفاياتهم باللغة الإنجليزية وتعليمهم مهاراتها المختلفة ضمن البرنامج، الذي يستهدف الطلبة المتفوقين دراسيا في المناطق النائية.
وهنأت سمو الأميرة بسمة في كلمة مسجلة الطلبة الخريجين بعد أن انهوا الساعات التدريبية المخصصة ضمن البرنامج، مؤكدة أن حرصهم على المشاركة في برنامج "أكسيس" والتزامهم بساعاته التدريسية وأنشطته، يعكس حرصهم على التعلم واكتساب مهارات اللغة الانجليزية، وتطوير انفسهم والاستعداد للمستقبل.
وقالت، إن المستوى المتقدم الذي أظهره الطلبة خلال تنفيذ البرنامج، وما حققوه من تميز وإتقان للغة الإنجليزية يؤكد أهميته في فتح آفاق جديدة أمام الطلبة وتطلعهم للمستقبل، وتعلم لغات وثقافات الآخرين.
وأعربت سموها عن تقديرها للسفارة الأميركية في دعم برنامج "أكسيس" الذي استفاد منه 517 طالبا وطالبة في محافظات الطفيلة والكرك والمفرق وعجلون ومنطقة الكفرين منذ إطلاقه عام 2015، مشيدة بحرص السفارة على استدامة البرنامج وتمكين المزيد من الطلبة في تعلم اللغة الانجليزية.
وأشادت سموها بدور المعلمين والمعلمات وما بذلوه من جهد لمساعدة الطلبة وتدريسهم، مشيرة إلى دور فريق "جهد" في إنجاح البرنامج، ودعم أولياء الأمور وحرصهم على دعم تعلم أبنائهم.
بدورها، قالت السفيرة الأميركية لدى المملكة يائيل ليمبرت، إن برنامج "أكسس" يعمل على تمكين الشباب الأردني من خلال تطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية، وإعدادهم للوظائف المستقبلية والدراسة في بيئات متعددة الثقافات.
وبينت أن البرنامج يسهم أيضا بتزويد الطلبة بالأدوات اللازمة ليصبحوا فاعلين أكثر في المجتمع وقادرين على الانخراط بالأعمال التجارية بكل كفاءة، ورياديين بالمستقبل، مبينة أن البرنامج خرج منذ إطلاقه ما يزيد على 6 آلاف طالب وطالبة.
من جهتها، قالت منسقة التعلم والرعاية التربوية في "جهد" زينا الكركي، إن أهمية البرنامج لا تقف عند تعلم اللغة الإنجليزية فقط، بل في دوره بتعزيز روح التعاون والتسامح والمواطنة العالمية، وإتاحة الفرص للخريجين لمزيد من التعليم وفرص العمل.
وقالت، إن البرنامج يسهم كذلك في إعداد الخريجين ليصبحوا قادة للتغيير الإيجابي في مدارسهم ومجتمعاتهم، وتعزيز قيم التسامح والعمل من أجل عالم أكثر سلامًا وترابطًا في عالم متغير وكثير الثقافات.
ويسعى برنامج "أكسس" منذ اطلاقه عام 2015، وعبر برنامج متكامل من الأنشطة اللامنهجية والدروس المكثفة بعد الحصص المدرسية وخلال العطلة الصيفية، إلى تحسين ورفع وإثراء مهارات الطلبة المشاركين باللغة الإنجليزية.
ويعتمد البرنامج على أحدث الأساليب التدريسية، التي تمكن الطلبة من التفاعل في عملية التعلم، باستخدام طرق مبتكرة وتفاعلية فعالة، تسهم في إكسابهم مهارات التحدث والقراءة بالإنجليزية بكل طلاقة، إضافة إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة التعليمية المتعلقة بخدمة المجتمع داخل وخارج المدارس.
ويتضمن البرنامج ورش عمل درامية وجلسات سرد للقصص باللغة الإنجليزية، وبما ينمي المهارات الشخصية للطلبة، ودورهم في خدمة المجتمع، ويمنحهم الصفات القيادية، ويسهم في دمج الثقافتين العربية والأميركية.
وتخلل الحفل عرض قصص نجاح لعدد من الطلبة، وحوار بين الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور باللغة الانجليزية، فيما سلمت السفيرة لمبرت الشهادات على الخريجين.
--(بترا)
م خ/م ف/اح
01/10/2023 14:27:32
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