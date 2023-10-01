الأميرة بسمة بنت طلال ترعى تخريج المشاركين في برنامج أكسس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال، احتفل مساء أمس بتخريج الفوج الخامس ضمن برنامج المنح الصغيرة للوصول للغة الانجليزية (أكسس Access).

وينفذ البرنامج، الممول من المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية في السفارة الأميركية، الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، من خلال مراكز الأميرة بسمة للتنمية.

وأنهى 77 طالبا من الفئة العمرية 13 - 15 عاما من محافظتي الكرك والطفيلة، 400 ساعة تدريبية على مدار العامين الماضيين، هدفت إلى رفع كفاياتهم باللغة الإنجليزية وتعليمهم مهاراتها المختلفة ضمن البرنامج، الذي يستهدف الطلبة المتفوقين دراسيا في المناطق النائية.

وهنأت سمو الأميرة بسمة في كلمة مسجلة الطلبة الخريجين بعد أن انهوا الساعات التدريبية المخصصة ضمن البرنامج، مؤكدة أن حرصهم على المشاركة في برنامج "أكسيس" والتزامهم بساعاته التدريسية وأنشطته، يعكس حرصهم على التعلم واكتساب مهارات اللغة الانجليزية، وتطوير انفسهم والاستعداد للمستقبل.

وقالت، إن المستوى المتقدم الذي أظهره الطلبة خلال تنفيذ البرنامج، وما حققوه من تميز وإتقان للغة الإنجليزية يؤكد أهميته في فتح آفاق جديدة أمام الطلبة وتطلعهم للمستقبل، وتعلم لغات وثقافات الآخرين.

وأعربت سموها عن تقديرها للسفارة الأميركية في دعم برنامج "أكسيس" الذي استفاد منه 517 طالبا وطالبة في محافظات الطفيلة والكرك والمفرق وعجلون ومنطقة الكفرين منذ إطلاقه عام 2015، مشيدة بحرص السفارة على استدامة البرنامج وتمكين المزيد من الطلبة في تعلم اللغة الانجليزية.

وأشادت سموها بدور المعلمين والمعلمات وما بذلوه من جهد لمساعدة الطلبة وتدريسهم، مشيرة إلى دور فريق "جهد" في إنجاح البرنامج، ودعم أولياء الأمور وحرصهم على دعم تعلم أبنائهم.

بدورها، قالت السفيرة الأميركية لدى المملكة يائيل ليمبرت، إن برنامج "أكسس" يعمل على تمكين الشباب الأردني من خلال تطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية، وإعدادهم للوظائف المستقبلية والدراسة في بيئات متعددة الثقافات.

وبينت أن البرنامج يسهم أيضا بتزويد الطلبة بالأدوات اللازمة ليصبحوا فاعلين أكثر في المجتمع وقادرين على الانخراط بالأعمال التجارية بكل كفاءة، ورياديين بالمستقبل، مبينة أن البرنامج خرج منذ إطلاقه ما يزيد على 6 آلاف طالب وطالبة.

من جهتها، قالت منسقة التعلم والرعاية التربوية في "جهد" زينا الكركي، إن أهمية البرنامج لا تقف عند تعلم اللغة الإنجليزية فقط، بل في دوره بتعزيز روح التعاون والتسامح والمواطنة العالمية، وإتاحة الفرص للخريجين لمزيد من التعليم وفرص العمل.

وقالت، إن البرنامج يسهم كذلك في إعداد الخريجين ليصبحوا قادة للتغيير الإيجابي في مدارسهم ومجتمعاتهم، وتعزيز قيم التسامح والعمل من أجل عالم أكثر سلامًا وترابطًا في عالم متغير وكثير الثقافات.

ويسعى برنامج "أكسس" منذ اطلاقه عام 2015، وعبر برنامج متكامل من الأنشطة اللامنهجية والدروس المكثفة بعد الحصص المدرسية وخلال العطلة الصيفية، إلى تحسين ورفع وإثراء مهارات الطلبة المشاركين باللغة الإنجليزية.

ويعتمد البرنامج على أحدث الأساليب التدريسية، التي تمكن الطلبة من التفاعل في عملية التعلم، باستخدام طرق مبتكرة وتفاعلية فعالة، تسهم في إكسابهم مهارات التحدث والقراءة بالإنجليزية بكل طلاقة، إضافة إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة التعليمية المتعلقة بخدمة المجتمع داخل وخارج المدارس.

ويتضمن البرنامج ورش عمل درامية وجلسات سرد للقصص باللغة الإنجليزية، وبما ينمي المهارات الشخصية للطلبة، ودورهم في خدمة المجتمع، ويمنحهم الصفات القيادية، ويسهم في دمج الثقافتين العربية والأميركية.

وتخلل الحفل عرض قصص نجاح لعدد من الطلبة، وحوار بين الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور باللغة الانجليزية، فيما سلمت السفيرة لمبرت الشهادات على الخريجين.

--(بترا)

م خ/م ف/اح

01/10/2023 14:27:32