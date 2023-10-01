الجمارك تطلق 6 خدمات إلكترونية جديدة منذ بداية العام الحالي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- أطلقت دائرة الجمارك الأردنية 6 خدمات إلكترونية جديدة منذ بداية العام الحالي، بهدف تبسيط الإجراءات والوصول إلى التحول الرقمي لمواكبة التطور التكنولوجي المستمر، ليصل مجموع الخدمات الإلكترونية المقدمة من دائرة الجمارك 160 خدمة متنوعة.

وقال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، إن الجمارك تسعى دوما إلى تذليل كافة العقبات من خلال تقديم أفضل الخدمات الجمركية الإلكترونية التي من شأنها توفير الوقت والجهد وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية والعنصر البشري، مما يعطي هذه المعاملات شفافية أكبر وسهولة في الإنجاز على نحو يواكب التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي في العالم، والتزاما من الدائرة بجهود الحكومة في رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج تطوير القطاع العام الهادف إلى رفع مستوى أداء عمل المؤسسات الحكومية.

وأشارت دائرة الجمارك في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى الخدمات وماهيتها والروابط الإلكترونية التي يستطيع المواطن من خلالها الدخول للخدمة، وتلقي الخدمات بشكل مباشر دون الرجوع إلى الدائرة أو مراجعتها.

وبينت أن الخدمات التي جرى إطلاقها منذ بداية العام الحالي هي: خدمة تقديم طلب شطب مركبة، حيث يقوم صاحب المركبة الخاضعة للشطب بحجز دور إلكتروني ودفع الرسوم المترتبة عليه والتحقق من مخالفات السير المترتبة عليه بشكل إلكتروني، ثم متابعة السير بإجراءات شطب المركبة في مركز جمرك الحرة الزرقاء رابط الدخول للخدمة: الخدمة الثانية فهي: خدمة الاستعلام عن مدد الإقامة للمركبات الأجنبية، ويقوم المواطن الأردني والمقيم داخل المملكة من خلالها بالاستعلام عن المدة المتاحة له وكم بقي له من مدة عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الجمارك الأردنية على رابط الدخول للخدمة: وطلقت الدائرة، خدمة براءة الذمة الإلكترونية للطلاب العرب والأجانب، ويقوم الطالب بتقديم طلب براءة الذمة الخاص بالطلاب العرب والأجانب بشكل إلكتروني دون الحاجة لمراجعة قسم السيارات الأجنبية، حيث يتم التحقق من قيود الطلاب بشكل إلكتروني ثم يتم تزويد الجامعة بنتيجة الطلب بشكل إلكتروني حتى يتمكن الطالب من استكمال براءة الذمة الخاصة به لدى الجامعة على رابط الدخول للخدمة: وفرت دائرة الجمارك، خدمة رخص الإدخال المؤقت للسيارات الأجنبية، والتي تشمل خدمة تمديد إقامة وخدمة إضافة الموكل أو حذفه أو إخراج المركبة من البلاد، كما يتم طباعة واستعراض الرخصة بشكل إلكتروني دون الحاجة لمراجعة دائرة الجمارك لطباعتها، من خلال الموقع الإلكتروني لدائرة الجمارك الأردنية على رابط الخدمة: الخدمات أيضا، الاستعلام عن التوصيات الإلكترونية للإعفاءات الدبلوماسية، حيث تقوم الهيئات الدبلوماسية بالاستعلام عن التوصيات والأرصدة الخاصة بها ومتابعتها من الموقع الإلكتروني لدائرة الجمارك الأردنية على رابط الخدمة: دائرة الجمارك أيضا، خدمة نظام طلبات التفريغ في المناطق اللوجستية/العقبة، وتم أتمتة الإجراء كاملا دون الحاجة إلى تقديم طلبات ورقية، حيث تقوم شركة التخليص بتقديم الطلب إلكترونيا بحيث يتم تحديد عدد السيارات والبيانات وعدد ليالي المبيت إذا تطلب الأمر ذلك، كما يتم التدقيق على حالة الرصاص من تلف أو عبث وإجراء اللازم بشكل إلكتروني وذلك لغايات تفريغ وتحميل محتويات الحاويات على حاويات أو شاحنات أو سيارات أخرى حسب بوالص البيان، دون الحاجة الى مراجعة شخصية من قبل شركة التخليص، حيث يتم تبادل جميع الملاحظات بين شركة التخليص ودائرة الجمارك عبر النظام على رابط الدخول للخدمة: 14:25:07