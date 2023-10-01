الجمارك تطلق 6 خدمات إلكترونية جديدة منذ بداية العام الحالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- أطلقت دائرة الجمارك الأردنية 6 خدمات إلكترونية جديدة منذ بداية العام الحالي، بهدف تبسيط الإجراءات والوصول إلى التحول الرقمي لمواكبة التطور التكنولوجي المستمر، ليصل مجموع الخدمات الإلكترونية المقدمة من دائرة الجمارك 160 خدمة متنوعة.
وقال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، إن الجمارك تسعى دوما إلى تذليل كافة العقبات من خلال تقديم أفضل الخدمات الجمركية الإلكترونية التي من شأنها توفير الوقت والجهد وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية والعنصر البشري، مما يعطي هذه المعاملات شفافية أكبر وسهولة في الإنجاز على نحو يواكب التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي في العالم، والتزاما من الدائرة بجهود الحكومة في رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج تطوير القطاع العام الهادف إلى رفع مستوى أداء عمل المؤسسات الحكومية.
وأشارت دائرة الجمارك في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى الخدمات وماهيتها والروابط الإلكترونية التي يستطيع المواطن من خلالها الدخول للخدمة، وتلقي الخدمات بشكل مباشر دون الرجوع إلى الدائرة أو مراجعتها.
وبينت أن الخدمات التي جرى إطلاقها منذ بداية العام الحالي هي: خدمة تقديم طلب شطب مركبة، حيث يقوم صاحب المركبة الخاضعة للشطب بحجز دور إلكتروني ودفع الرسوم المترتبة عليه والتحقق من مخالفات السير المترتبة عليه بشكل إلكتروني، ثم متابعة السير بإجراءات شطب المركبة في مركز جمرك الحرة الزرقاء رابط الدخول للخدمة: الخدمة الثانية فهي: خدمة الاستعلام عن مدد الإقامة للمركبات الأجنبية، ويقوم المواطن الأردني والمقيم داخل المملكة من خلالها بالاستعلام عن المدة المتاحة له وكم بقي له من مدة عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الجمارك الأردنية على رابط الدخول للخدمة: وطلقت الدائرة، خدمة براءة الذمة الإلكترونية للطلاب العرب والأجانب، ويقوم الطالب بتقديم طلب براءة الذمة الخاص بالطلاب العرب والأجانب بشكل إلكتروني دون الحاجة لمراجعة قسم السيارات الأجنبية، حيث يتم التحقق من قيود الطلاب بشكل إلكتروني ثم يتم تزويد الجامعة بنتيجة الطلب بشكل إلكتروني حتى يتمكن الطالب من استكمال براءة الذمة الخاصة به لدى الجامعة على رابط الدخول للخدمة: وفرت دائرة الجمارك، خدمة رخص الإدخال المؤقت للسيارات الأجنبية، والتي تشمل خدمة تمديد إقامة وخدمة إضافة الموكل أو حذفه أو إخراج المركبة من البلاد، كما يتم طباعة واستعراض الرخصة بشكل إلكتروني دون الحاجة لمراجعة دائرة الجمارك لطباعتها، من خلال الموقع الإلكتروني لدائرة الجمارك الأردنية على رابط الخدمة: الخدمات أيضا، الاستعلام عن التوصيات الإلكترونية للإعفاءات الدبلوماسية، حيث تقوم الهيئات الدبلوماسية بالاستعلام عن التوصيات والأرصدة الخاصة بها ومتابعتها من الموقع الإلكتروني لدائرة الجمارك الأردنية على رابط الخدمة: دائرة الجمارك أيضا، خدمة نظام طلبات التفريغ في المناطق اللوجستية/العقبة، وتم أتمتة الإجراء كاملا دون الحاجة إلى تقديم طلبات ورقية، حيث تقوم شركة التخليص بتقديم الطلب إلكترونيا بحيث يتم تحديد عدد السيارات والبيانات وعدد ليالي المبيت إذا تطلب الأمر ذلك، كما يتم التدقيق على حالة الرصاص من تلف أو عبث وإجراء اللازم بشكل إلكتروني وذلك لغايات تفريغ وتحميل محتويات الحاويات على حاويات أو شاحنات أو سيارات أخرى حسب بوالص البيان، دون الحاجة الى مراجعة شخصية من قبل شركة التخليص، حيث يتم تبادل جميع الملاحظات بين شركة التخليص ودائرة الجمارك عبر النظام على رابط الدخول للخدمة: 14:25:07
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