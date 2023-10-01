بريطانيا تكثف تدريب الجنود الأوكرانيين في بلادهم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن الأول من تشرين الأول (بترا)- كشف وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أن بريطانيا ستكثف برنامجها التدريبي للجنود الأوكرانيين بموجب خطط تجري مناقشتها مع القادة العسكريين.
وفي مقابلة مع صحيفة "تلغراف" البريطانية، قال شابس، إنه "تحدث مع قادة الجيش بشأن نقل مزيد من التدريب العسكري البريطاني المتزايد للجنود الأوكرانيين إلى أوكرانيا نفسها"، داعيا الى شركات الدفاع البريطانية إلى إنشاء المزيد من المصانع في أوكرانيا.
وبعد رحلة إلى كييف الأسبوع الماضي، كشف شابس أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حول كيف يمكن للبحرية البريطانية أن تلعب دورًا في الدفاع عن السفن التجارية في البحر الأسود.
--(بترا)
رش/م ف/أ ح
01/10/2023 14:19:03
MENAFN01102023000117011021ID1107172024
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