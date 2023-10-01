بريطانيا تكثف تدريب الجنود الأوكرانيين في بلادهم

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن الأول من تشرين الأول (بترا)- كشف وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أن بريطانيا ستكثف برنامجها التدريبي للجنود الأوكرانيين بموجب خطط تجري مناقشتها مع القادة العسكريين.

وفي مقابلة مع صحيفة "تلغراف" البريطانية، قال شابس، إنه "تحدث مع قادة الجيش بشأن نقل مزيد من التدريب العسكري البريطاني المتزايد للجنود الأوكرانيين إلى أوكرانيا نفسها"، داعيا الى شركات الدفاع البريطانية إلى إنشاء المزيد من المصانع في أوكرانيا.

وبعد رحلة إلى كييف الأسبوع الماضي، كشف شابس أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حول كيف يمكن للبحرية البريطانية أن تلعب دورًا في الدفاع عن السفن التجارية في البحر الأسود.

--(بترا)

رش/م ف/أ ح

01/10/2023 14:19:03