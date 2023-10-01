الاحتلال يقتحم الأقصى 18 مرة في شهر أيلول الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله الأول من تشرين الأول (بترا)- قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري، إن المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 18 مرة، بينما مُنع رفع الأذان 60 وقتا في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل خلال أيلول الماضي.

وأوضح البكري في تقرير صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، أن الاقتحامات التي نفذها المستوطنون كانت تتم على فترتين صباحية ومسائية، ورافقها تأدية طقوس وجولات استفزازية.

وأشار إلى أن هذه الاقتحامات تأتي في وقت حرضت فيه ما تسمى بـ"منظمات الهيكل" المزعوم، المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال فترة الأعياد اليهودية.

ودان وزير الأوقاف تدمير الاحتلال فجر اليوم، جزءا من محتويات مصلى باب الرحمة والاستيلاء على جزء آخر منه، معتبرا أنَّ هذا عدوان وتصعيد لحرب دينية، مؤكدا أن المصلى جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى وله نفس قدسيته وقيمته.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة سبسطية شمال غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وأغلقت المنطقة الأثرية فيها.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأغلقت المنطقة الأثرية ومنعت الدخول إليها والخروج منها، وداهمت عدة منازل محيطة بالمنطقة، وحولت عدة منازل إلى ثكنات عسكرية، وخلعت أبواب بعض المحلات التجارية.

وأوضح عازم أن الاقتحام يأتي بذريعة تأمين اقتحام مئات المستوطنين للمنطقة الأثرية خلال اليوم، للاحتفال بالأعياد اليهودية " عيد العرش "، مشيرا إلى أن المستوطنين نصبوا خياما بالمنطقة الأثرية، للاحتفال بالأعياد اليهودية.

وحذر من مخططات الاحتلال بفرض أمر واقع على الأرض بإقامة نواة للمستوطنين في تلك المنطقة، مستغلا الأعياد اليهودية لتهويد المنطقة عبر رصد عشرات ملايين الشواقل الإسرائيلية.

--(بترا)

م ف/ أ ش/ف ق

01/10/2023 14:18:20