محافظ البنك المركزي ونظيره العراقي يبحثان سُبل تعزيز التعاون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- بحث محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، خلال لقائه اليوم الأحد، نظيره العراقي الدكتور علي محسن العلاق والوفد المرافق له، سُبل تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات المصرفية والمالية بين البلدين الشقيقين.

وناقش الجانبان القضايا المصرفية ذات الاهتمام المُشترك، ومُستجدات مهام وأعمال البنوك المركزية، وتطورات السياسات النقدية العالمية وتوجهاتها في ظل المرحلة الحالية التي لا تزال تشهد ضغوطاً تضخمية أدت إلى مواصلة السياسات النقدية التشددية من قبل العديد من البنوك المركزية في العالم.

وركز الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في البنك المركزي الأردني، على أهمية العمل والتعاون المُشترك في القطاع المالي والمصرفي، وبما يخدم التوجه نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق.

وعلى هامش اللقاء، وقع الجانبان اتفاقية تعاون وتنسيق مُشترك، بهدف تعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية وتوسيعه، وتأطير آليات تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في العديد من المجالات، بما في ذلك الإشراف والرقابة على نظم وخدمات الدفع الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية الحديثة "فينتيك"، والابتكار، والأمن السيبراني، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل المهارات وتدريب العاملين لدى الطرفين، إضافة إلى التعاون القائم على صعيد الرقابة المصرفية والصيرفة.

وأكد الشركس أهمية الاتفاقية في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين البلدين تقدما مستمرا برعاية مستمرة من قيادتي البلدين الشقيقين، مُشيراً إلى أن التعاون المالي والمصرفي يُعد ركنا مهما في تطوير هذه العلاقة.

وبين حرص البنك المركزي الأردني على تعزيز التعاون والتنسيق المالي والمصرفي مع نظيره العراقي، سيما من خلال هذا الاتفاق الذي يهدف لتوسيع التعاون المُشترك والذي أطرته مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في مجال الرقابة المصرفية والصيرفة في عام 2015.

وأشار الشركس إلى أن هناك مصلحة مشتركة ورغبة قوية لدى البنوك الأردنية في التواجد بالسوق العراقي، فهناك حاليا 4 فروع لبنوك أردنية حصلت على ترخيص لممارسة عملها في العراق برأسمال يبلغ 50 مليون دولار لكل فرع، منها فرعان باشرا عملهما بالفعل في العراق.

من جانبه، أكد العلاق أن البنك المركزي العراقي يسعى لتعزيز وإقامة علاقات مصرفية وطيدة مع نظيره الأردني، مُشيراً إلى أن الاتفاقية التي وقعت اليوم تؤكد حرص الجانبين على دفع هذه العلاقة المتميزة نحو الأمام.

وأشاد بما تشهده العلاقات الأردنية العراقية التاريخية من تطور في جميع المجالات، خاصة مجالات الاهتمام والتعاون المشترك مع نظيره الأردني، مؤكداً حرص المركزي العراقي على الاستفادة من الخبرة الأردنية في مجالات الرقمنة والابتكارات المالية ونظم المدفوعات.

يشار إلى أن محافظ البنك المركزي العراقي يترأس وفدا يضم عددا من كبار موظفي البنك المركزي العراقي والمصرفيين العراقيين، بدأ اليوم زيارة إلى المملكة تستمر ليومين، سيجري خلالها لقاءات مع محافظ البنك المركزي الأردني وعدد من القيادات المصرفية والمالية والاقتصادية في المملكة ومؤسسات تنظيم الدفع الإلكتروني.

--(بترا)

رش/م ف/رق

01/10/2023 14:07:02