محافظ البنك المركزي ونظيره العراقي يبحثان سُبل تعزيز التعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- بحث محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، خلال لقائه اليوم الأحد، نظيره العراقي الدكتور علي محسن العلاق والوفد المرافق له، سُبل تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات المصرفية والمالية بين البلدين الشقيقين.
وناقش الجانبان القضايا المصرفية ذات الاهتمام المُشترك، ومُستجدات مهام وأعمال البنوك المركزية، وتطورات السياسات النقدية العالمية وتوجهاتها في ظل المرحلة الحالية التي لا تزال تشهد ضغوطاً تضخمية أدت إلى مواصلة السياسات النقدية التشددية من قبل العديد من البنوك المركزية في العالم.
وركز الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في البنك المركزي الأردني، على أهمية العمل والتعاون المُشترك في القطاع المالي والمصرفي، وبما يخدم التوجه نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق.
وعلى هامش اللقاء، وقع الجانبان اتفاقية تعاون وتنسيق مُشترك، بهدف تعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية وتوسيعه، وتأطير آليات تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في العديد من المجالات، بما في ذلك الإشراف والرقابة على نظم وخدمات الدفع الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية الحديثة "فينتيك"، والابتكار، والأمن السيبراني، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل المهارات وتدريب العاملين لدى الطرفين، إضافة إلى التعاون القائم على صعيد الرقابة المصرفية والصيرفة.
وأكد الشركس أهمية الاتفاقية في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين البلدين تقدما مستمرا برعاية مستمرة من قيادتي البلدين الشقيقين، مُشيراً إلى أن التعاون المالي والمصرفي يُعد ركنا مهما في تطوير هذه العلاقة.
وبين حرص البنك المركزي الأردني على تعزيز التعاون والتنسيق المالي والمصرفي مع نظيره العراقي، سيما من خلال هذا الاتفاق الذي يهدف لتوسيع التعاون المُشترك والذي أطرته مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في مجال الرقابة المصرفية والصيرفة في عام 2015.
وأشار الشركس إلى أن هناك مصلحة مشتركة ورغبة قوية لدى البنوك الأردنية في التواجد بالسوق العراقي، فهناك حاليا 4 فروع لبنوك أردنية حصلت على ترخيص لممارسة عملها في العراق برأسمال يبلغ 50 مليون دولار لكل فرع، منها فرعان باشرا عملهما بالفعل في العراق.
من جانبه، أكد العلاق أن البنك المركزي العراقي يسعى لتعزيز وإقامة علاقات مصرفية وطيدة مع نظيره الأردني، مُشيراً إلى أن الاتفاقية التي وقعت اليوم تؤكد حرص الجانبين على دفع هذه العلاقة المتميزة نحو الأمام.
وأشاد بما تشهده العلاقات الأردنية العراقية التاريخية من تطور في جميع المجالات، خاصة مجالات الاهتمام والتعاون المشترك مع نظيره الأردني، مؤكداً حرص المركزي العراقي على الاستفادة من الخبرة الأردنية في مجالات الرقمنة والابتكارات المالية ونظم المدفوعات.
يشار إلى أن محافظ البنك المركزي العراقي يترأس وفدا يضم عددا من كبار موظفي البنك المركزي العراقي والمصرفيين العراقيين، بدأ اليوم زيارة إلى المملكة تستمر ليومين، سيجري خلالها لقاءات مع محافظ البنك المركزي الأردني وعدد من القيادات المصرفية والمالية والاقتصادية في المملكة ومؤسسات تنظيم الدفع الإلكتروني.
--(بترا)
رش/م ف/رق
01/10/2023 14:07:02
MENAFN01102023000117011021ID1107172022
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.