الأردنية للماراثونات: الانتهاء من تحضيرات تنظيم سباق الأطفال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات، عن الانتهاء من التحضير لتنظيم سباق الأطفال الخاص بأكوافينا ماراثون، الذي سيقام في حدائق الحسين يوم الجمعة المقبل.
ويشارك في السباق الأطفال أصحاب الفئات العمرية من 6 إلى 14 عاما، ويُسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، بالمشاركة مع أوليائهم، على أن لا يتنافسوا على المراكز الأولى.
وسيتم توزيع جوائز عينية على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة من شركة أكوافينا، حيث تم تقسيم الفئات إلى ثلاث مجموعات: الأولى تشمل الأطفال من 6 إلى 8 أعوام، والثانية من 9 إلى 11 عاما، والثالثة من 12 إلى 14 عاما.
ويتوفر على الطريق مساعدات، ومتطوعين، ومحطات مياه، وسيارات إسعاف، لضمان توفير الدعم والرعاية اللازمة، لتشجيع الأطفال ودعمهم.
ويأتي هذا السباق الخاص بالأطفال لتعزيز مفهوم المثابرة والتنافس، والذي يساهم في زرع حب التفوق والمثابرة والتحدي لدى هذه الفئة العمرية المهمة.
--(بترا)
خ خ/رق
01/10/2023 13:59:09
MENAFN01102023000117011021ID1107172021
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