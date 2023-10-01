الأردنية للماراثونات: الانتهاء من تحضيرات تنظيم سباق الأطفال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات، عن الانتهاء من التحضير لتنظيم سباق الأطفال الخاص بأكوافينا ماراثون، الذي سيقام في حدائق الحسين يوم الجمعة المقبل.

ويشارك في السباق الأطفال أصحاب الفئات العمرية من 6 إلى 14 عاما، ويُسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، بالمشاركة مع أوليائهم، على أن لا يتنافسوا على المراكز الأولى.

وسيتم توزيع جوائز عينية على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة من شركة أكوافينا، حيث تم تقسيم الفئات إلى ثلاث مجموعات: الأولى تشمل الأطفال من 6 إلى 8 أعوام، والثانية من 9 إلى 11 عاما، والثالثة من 12 إلى 14 عاما.

ويتوفر على الطريق مساعدات، ومتطوعين، ومحطات مياه، وسيارات إسعاف، لضمان توفير الدعم والرعاية اللازمة، لتشجيع الأطفال ودعمهم.

ويأتي هذا السباق الخاص بالأطفال لتعزيز مفهوم المثابرة والتنافس، والذي يساهم في زرع حب التفوق والمثابرة والتحدي لدى هذه الفئة العمرية المهمة.

--(بترا)

خ خ/رق

01/10/2023 13:59:09