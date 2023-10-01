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الاحتلال يجبر عائلة على هدم شقتيها في بيت حنينا شمال القدس

10/1/2023 2:26:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة الأول من تشرين الأول (بترا)- أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد ، عائلة فلسطينية، على هدم شقتيها السكنيتين في بلدة بيت حنينا، شمال مدينة القدس المحتلة.
وقالت اللجنة الشعبية لمواجهة الجدار والاستيطان في بيت حنينا، إن بلدية الاحتلال في القدس أجبرت العائلة على هدم شقتيها اللتين تبلغ مساحة كل واحدة منهما 125م2، ويقطنهما 10 أفراد، بحجة البناء دون ترخيص من قبل بلدية الاحتلال بالمدينة المقدسة المحتلة.
وأوضحت أن العائلة رغم متابعتها لإجراءات استصدار الرخصة، لجأت إلى هدم الشقتين ذاتيا تجنبا لفرض بلدية الاحتلال غرامات باهظة عليها في حال إقدامها على هدمهما باستخدام آلياتها.
ويضطر المقدسيون إلى هدم منازلهم ذاتيا بضغط من بلدية الاحتلال، تجنبا لدفع غرامات باهظة في حال أقدمت البلدية على الهدم، أو الاعتقال في حال التخلف عن دفعها.
--(بترا)
م ف/اص/رق
01/10/2023 13:52:43

MENAFN01102023000117011021ID1107172020

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