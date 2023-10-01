الاحتلال يجبر عائلة على هدم شقتيها في بيت حنينا شمال القدس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة الأول من تشرين الأول (بترا)- أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد ، عائلة فلسطينية، على هدم شقتيها السكنيتين في بلدة بيت حنينا، شمال مدينة القدس المحتلة.
وقالت اللجنة الشعبية لمواجهة الجدار والاستيطان في بيت حنينا، إن بلدية الاحتلال في القدس أجبرت العائلة على هدم شقتيها اللتين تبلغ مساحة كل واحدة منهما 125م2، ويقطنهما 10 أفراد، بحجة البناء دون ترخيص من قبل بلدية الاحتلال بالمدينة المقدسة المحتلة.
وأوضحت أن العائلة رغم متابعتها لإجراءات استصدار الرخصة، لجأت إلى هدم الشقتين ذاتيا تجنبا لفرض بلدية الاحتلال غرامات باهظة عليها في حال إقدامها على هدمهما باستخدام آلياتها.
ويضطر المقدسيون إلى هدم منازلهم ذاتيا بضغط من بلدية الاحتلال، تجنبا لدفع غرامات باهظة في حال أقدمت البلدية على الهدم، أو الاعتقال في حال التخلف عن دفعها.
--(بترا)
م ف/اص/رق
01/10/2023 13:52:43
MENAFN01102023000117011021ID1107172020
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