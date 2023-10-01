الفيصلي يلتقي الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- يلتقي فريق النادي الفيصلي نظيره فريق الشارقة الإماراتي على ستاد مدينة الشارقة عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الاثنين، في ثاني مباريات الفريقين في منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.
ويسعى فريق الفيصلي ممثل الكرة الأردنية في هذه البطولة لتحقيق الفوز، لتعويض خسارته في المباراة الأولى أمام فريق ناساف الأوزبكي، الذي يلتقي فريق السد القطري ضمن منافسات نفس المجموعة.
ويرتدي فريق الفيصلي القميص الأزرق السماوي في مباراة الغد أمام الشارقة الإماراتي، كما سيرتدي الفريق الشورت الكحلي فيما سيظهر الحارس بالزي الأحمر الكامل، وسيظهر فريق الشارقة باللون الأبيض الكامل وحارسه باللون الأصفر، بعد أن تم الاتفاق على ذلك خلال الاجتماع الفني والتنسيقي للمباراة الذي عقد صباح اليوم.
وكان الفيصلي خسر مباراته الأولى بالبطولة أمام ناساف الأوزبكي، فيما تعادل فريقا الشارقة والسد.
--(بترا)
خ خ/رق
01/10/2023 13:48:26
MENAFN01102023000117011021ID1107172019
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