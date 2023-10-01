الفيصلي يلتقي الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- يلتقي فريق النادي الفيصلي نظيره فريق الشارقة الإماراتي على ستاد مدينة الشارقة عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الاثنين، في ثاني مباريات الفريقين في منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.

ويسعى فريق الفيصلي ممثل الكرة الأردنية في هذه البطولة لتحقيق الفوز، لتعويض خسارته في المباراة الأولى أمام فريق ناساف الأوزبكي، الذي يلتقي فريق السد القطري ضمن منافسات نفس المجموعة.

ويرتدي فريق الفيصلي القميص الأزرق السماوي في مباراة الغد أمام الشارقة الإماراتي، كما سيرتدي الفريق الشورت الكحلي فيما سيظهر الحارس بالزي الأحمر الكامل، وسيظهر فريق الشارقة باللون الأبيض الكامل وحارسه باللون الأصفر، بعد أن تم الاتفاق على ذلك خلال الاجتماع الفني والتنسيقي للمباراة الذي عقد صباح اليوم.

وكان الفيصلي خسر مباراته الأولى بالبطولة أمام ناساف الأوزبكي، فيما تعادل فريقا الشارقة والسد.

--(بترا)

خ خ/رق

01/10/2023 13:48:26