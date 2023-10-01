وزير الأوقاف يكرّم حافظة القرآن سندس الصيداوي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- كرّم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، حافظة القرآن الكريم الفائزة بمسابقة دولية لحفظ القرآن الكريم، الطالبة سندس الصيداوي.
جاء ذلك لدى استقبال وزير الأوقاف اليوم الأحد الطالبة الصيداوي، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عبدالله العقيل، ومساعد مدير التعليم الشرعي سعيد الخطيب.
ونالت الصيداوي من مركز النور القراني التابع للوزارة في مدينة الرمثا، المركز الأول في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، التي أقيمت الشهر الماضي في دبي، بعد منافسة شديدة مع 60 متسابقة من 50 دولة وجالية إسلامية حول العالم.
وأكد الخلايلة، اهتمام القيادة الهاشمية بحفظة كتاب الله، وحرص الوزارة على دعم ورعاية دور القرآن الكريم في مختلف مناطق المملكة.
وأشارت الطالبة سندس إلى أن فوزها بالجائزة جاء ثمرة رعاية ملكية، ودعم متواصل لتعليم وحفظ القرآن الكريم من خلال مراكز ودور القرآن التابعة لوزارة الأوقاف.
--(بترا)
وهـ/م ف/رق
01/10/2023 13:42:37
MENAFN01102023000117011021ID1107172018
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