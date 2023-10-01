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القمة العالمية للسياحة العلاجية في عمان الشهر المقبل

10/1/2023 2:26:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- تنطلق في تشرين الثاني المقبل، أعمال القمة العالمية الثامنة للسياحة الاستشفائية والعلاجية في الأردن، التي تنظمها مجموعة طلال أبو غزالة العالمية بالتعاون مع طريق الرواد.
وبحسب بيان المجموعة اليوم الأحد تهدف القمة، التي ستتضمن فعالياتها إقامة معرض طبي شامل وتنظيم عدة نشاطات، إلى تسويق الخدمات الطبية الأردنية المتميزة، حيث سيتم عرض مختلف الخدمات الطبية في الأردن من مستشفيات حكومية ومؤسسات مختصة بالصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية والسياحة العلاجية والمختبرات الطبية وغيرها.
وأكد البيان أهمية القمة في إبراز ما يتميز به الأردن طبيا، من ناحية البنية التحتية للمستشفيات والمختبرات والصناعة الدوائية المتقدمة والصيدلة والكوادر الطبية ذات الكفاءة في مختلف التخصصات الطبية، إضافة للمستلزمات الطبية المتنوعة التي تضاهي الدول المتقدمة.
--(بترا)
م م/أ م/اح
01/10/2023 13:42:18

MENAFN01102023000117011021ID1107172017

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