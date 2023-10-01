إدارية النواب تطلع على الواقع الإداري لدائرة الإحصاءات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- اطلعت اللجنة الإدارية النيابية خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة المهندس يزن الشديفات، على الواقع الإداري لدائرة الإحصاءات العامة.

وقال الشديفات، بحضور النائب امغير الهملان، ومدير دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، ومساعده للشؤون الفنية الدكتور تيسير مقدادي، إن الإحصاءات من دوائر الدولة المهمة، وذلك لأهمية المهام المناطة بها، مشيرا إلى أن الإصلاح الإداري هو المهم لتحديث مسار الإصلاح بمختلف مراحله.

وأوضح "أن ما يهمنا تصويب واقع الهيكل الإداري لـ"الإحصاءات" والتعيين حسب الاختصاص، الأمر الذي ينهض بمخرجات الدائرة".

وأشار إلى أنه سيجري رفع توصيات لمجلس الوزراء للنهوض بالدائرة، أبرزها توفير المخصصات المالية اللازمة لإجراء التعداد السكاني العام المنوي تنفيذه العام 2025، بحسب ما تقتضيه حاجتها، وتعزيز الاستقلال المالي والإداري لها، ومعالجة التشوهات في الهيكل التنظيمي، وتزويدها بسيارات كهربائية لمساعدة الباحثين بجمع المعلومات.

من جهته، دعا الهملان إلى ضرورة تثبيت العاملين في دائرة الإحصاءات وتحسين أوضاعهم.

بدوره، قال فريحات إن الدائرة تعد "مسطرة" الأردن، ومن بين أفضل الدوائر في العالم العربي، إذ تُقدم أرقاما دقيقة لأصحاب القرار وراسمي السياسات، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تعداد للمساكن والسكان عام 2025، بتكلفة تصل إلى 24 مليون دينار.

وبين أن هذا التعداد سيجري من خلال 20 ألف باحث وباحثة، مؤكدا أنه تم إقرار هيكل تنظيمي لـ"الإحصاءات"، إذ يمر حاليا بمراحله الدستورية، بينما استعرض أعداد موظفي الدائرة، الذي وصل إلى 574 موظفا، موزعين بين الفئات الأولى والثانية والثالثة.

--(بترا)

م خ/م ف/رق

01/10/2023 13:39:36