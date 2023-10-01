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فوز سلاح المدفعية على سلاح الجو بالدوري العسكري للكرة الطائرة

10/1/2023 2:26:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- فاز فريق سلاح المدفعية على فريق سلاح الجو بثلاثة أشواط مقابل شوط، في مباراة جرت اليوم الأحد، بصالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، في إطار منافسات دوري القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي للكرة الطائرة.
وتأتي هذه البطولة بمشاركة فرق تمثل وحدات القوات المسلحة الأردنية، وبتنظيم من الاتحاد الرياضي العسكري.
وتشهد المنافسات إثارة وندية بين الفرق المشاركة، بانتظار حسم اللقب خلال المباريات المقبلة من البطولة.
--(بترا)
خ خ/م ف/اح
01/10/2023 13:39:23

MENAFN01102023000117011021ID1107172015

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