فوز سلاح المدفعية على سلاح الجو بالدوري العسكري للكرة الطائرة

فوز سلاح المدفعية على سلاح الجو بالدوري العسكري للكرة الطائرة
التاريخ
10/1/2023 2:26:52 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- فاز فريق سلاح المدفعية على فريق سلاح الجو بثلاثة أشواط مقابل شوط، في مباراة جرت اليوم الأحد، بصالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، في إطار منافسات دوري القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي للكرة الطائرة.
وتأتي هذه البطولة بمشاركة فرق تمثل وحدات القوات المسلحة الأردنية، وبتنظيم من الاتحاد الرياضي العسكري.
وتشهد المنافسات إثارة وندية بين الفرق المشاركة، بانتظار حسم اللقب خلال المباريات المقبلة من البطولة.
--(بترا)
خ خ/م ف/اح
01/10/2023 13:39:23
MENAFN01102023000117011021ID1107172015
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