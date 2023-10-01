الاتصال الحكومي تستكمل تدريب العاملين بالإعلام الحكومي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- تستكمل وزارة الاتصال الحكومي اليوم الأحد، مراحل التدريب الموجّه إلى عدد من العاملين في مديريات ووحدات الإعلام في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، ضمن برنامج تدريب وبناء قدرات العاملين في الاتصال الحكومي.

ويشارك في التدريب الذي يعقد في معهد الإدارة العامة نحو 20 موظفا عاملا في أقسام ومديريات ووحدات الإعلام من مختلف الجهات الحكومية على مدار 9 أيام موزعة على أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول، إذ يشمل التدريب محاور التعامل مع الأخبار الزائفة و المعلومات المضللة والتواصل الاستراتيجي وصناعة الخبر وأدوات التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن مشروع بناء قدرات العاملين في الاتصال الحكومي، انطلق مطلع العام الحالي، ويستمر 3 سنوات بمنحة من مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية من خلال سفارتها في عمّان، وبإشراف من وزارة الاتصال الحكومي وتنفيذ من شركة ماجينتا للاستشارات.

وينقسم البرنامج إلى مشروعين، يتضمن الأول تحديث وتطوير قاعة المؤتمرات الصحفية في رئاسة الوزراء، فيما يتعلق الثاني ببناء قدرات العاملين في الاتصال الحكومي من خلال تدريب 54 ناطقا إعلاميا و81 عاملا في الاتصال الحكومي على مدار فترة البرنامج التي تستمر إلى نهاية عام 2025.

--(بترا)

هـ أ/رق

01/10/2023 13:35:37