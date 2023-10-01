الاتصال الحكومي تستكمل تدريب العاملين بالإعلام الحكومي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- تستكمل وزارة الاتصال الحكومي اليوم الأحد، مراحل التدريب الموجّه إلى عدد من العاملين في مديريات ووحدات الإعلام في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، ضمن برنامج تدريب وبناء قدرات العاملين في الاتصال الحكومي.
ويشارك في التدريب الذي يعقد في معهد الإدارة العامة نحو 20 موظفا عاملا في أقسام ومديريات ووحدات الإعلام من مختلف الجهات الحكومية على مدار 9 أيام موزعة على أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول، إذ يشمل التدريب محاور التعامل مع الأخبار الزائفة و المعلومات المضللة والتواصل الاستراتيجي وصناعة الخبر وأدوات التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن مشروع بناء قدرات العاملين في الاتصال الحكومي، انطلق مطلع العام الحالي، ويستمر 3 سنوات بمنحة من مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية من خلال سفارتها في عمّان، وبإشراف من وزارة الاتصال الحكومي وتنفيذ من شركة ماجينتا للاستشارات.
وينقسم البرنامج إلى مشروعين، يتضمن الأول تحديث وتطوير قاعة المؤتمرات الصحفية في رئاسة الوزراء، فيما يتعلق الثاني ببناء قدرات العاملين في الاتصال الحكومي من خلال تدريب 54 ناطقا إعلاميا و81 عاملا في الاتصال الحكومي على مدار فترة البرنامج التي تستمر إلى نهاية عام 2025.
--(بترا)
هـ أ/رق
01/10/2023 13:35:37
MENAFN01102023000117011021ID1107172014
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