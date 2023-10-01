ضبط 1050 شخصا في 585 قضية اتجار وترويج مواد مخدرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه تم التعامل مع 585 قضية اتجار وترويج مواد مخدرة خلال أيلول الماضي أُلقي القبض خلالها على 1050 شخصا بين تاجر ومروج ومنهم أشخاص مصنفون بالخطرين، وتمت إحالتهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.

وقالت المديرية في بيان اليوم الأحد، إنه تم خلال تلك القضايا ضبط 142 كيلوغراما من مادة الحشيش ومليونا و 44 ألف حبة كبتاجون و 6 آلاف حبة مخدرة أخرى و 12 كغم من الكريستال المخدر، و 2.5 كيلوغرام ماريجوانا و 18 كيلوغراما من الحشيش الصناعي المخدر ، و 800 غرام من بودرة الحشيش الصناعي المخدر، و 13 كغم و 250 غراما من مادة الكوكائين المخدرة ومجموعة من الأسلحة النارية.

واكد الناطق الإعلامي أنّ إدارة مكافحة المخدرات مستمرة وبقوة في عملياتها النوعية لملاحقة جميع أشكال التعامل بالمواد المخدرة على أراضي المملكة.

وعلى الصعيد التوعوي، نفذت إدارة مكافحة المخدرات من خلال محور التوعية والتثقيف 750 نشاطا توعويا في أيلول الماضي، تضمنت عدداً من دورات الأعوان، ومحاضرات وورش عمل وندوات بالتشارك مع الجهات الأكاديمية والإعلامية والشركاء أصحاب العلاقة.

وشدَّد الناطق الإعلامي على أنَّ عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة في جميع مناطق المملكة، بحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاطٍ وترويج واتجار، وتسخر لذلك كل الإمكانات العملياتية واللوجستية.

الى ذلك، أشارت المديرية في بيان الى أن عدد الإدخالات لمركز علاج المدمنين التابع لإدارة مكافحة المخدرات خلال أيلول الماضي بلغ 63 حالة بين دخول ومراجع.

--(بترا)

ل م/م ف/اح

01/10/2023 13:32:48

