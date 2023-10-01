رئيس الوزراء يستقبل محافظ البنك المركزي العراقي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الاول من تشرين الاول (بترا)- استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه في دار رئاسة الوزراء اليوم الأحد محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق والوفد المرافق له، بحضور محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس.

وجدد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، التعازي إلى الأشقاء في جمهورية العراق، بضحايا الحريق الذي وقع في إحدى قاعات الأفراح في محافظة نينوى، داعيا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحماته، وأن يكتب للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد الخصاونة الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، سيما في الجانبين الاقتصادي والمصرفي؛ مشيدا بمستوى التعاون والعلاقات بين البنك المركزي الأردني ونظيره العراقي، والنظامين المصرفيين في البلدين الشقيقين، والتي هي علاقات متميزة وتكاملية ومرنة، وتتسم بأعلى ضوابط الحوكمة، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأشار رئيس الوزراء إلى زيارته التي أجراها إلى العراق قبل نحو شهرين، ولقائه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وكبار المسؤولين العراقيين، حيث جرى التوافق على تعزيز سبل التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع الأردن ومصر والعراق، والتي نتطلع من خلالها إلى تنفيذ مشروعات كبرى تعود بالنفع والفائدة على الدول الثلاث.

بدوره، قدم محافظ البنك المركزي العراقي الشكر للأردن على مواقفه الصادقة وتضامنه مع جمهورية العراق جراء حادث الحريق الأخير، مؤكدا أن هذه المواقف نابعة من الترابط الوثيق، والعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

كما أكد العلاق أن العلاقة بين البنك المركزي العراقي ونظيره الأردني متميزة جدا، وتعكس الروابط الوثيقة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لافتا إلى أن البنك المركزي العراقي لا يتردد في طلب المشورة والاستعانة بالكفاءات والخبرات الأردنية سواء من القطاع المصرفي أو البنك المركزي الأردني الذي قطع أشواطا كبيرة في تطوير سياساته ومواكبة التغيرات وتدعيم قدرات الشباب في مجال الإدارة.

--(بترا)

ع ق/اح

01/10/2023 13:38:27