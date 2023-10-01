وزارة السياحة تنظم حفلاً موسيقياً للفنان وحيد ممدوح

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- نظمت وزارة السياحة والآثار أمس السبت، حفلاً موسيقياً أحياه الفنان وحيد ممدوح، بالمدرج الروماني في وسط البلد.

ويأتي الحفل بمناسبة اليوم العالمي للسياحة 2023، الذي يصادف في 27 أيلول من كل عام، حيث ينطلق هذا العام تحت شعار "السياحة والاستثمار الأخضر ".

‏وقال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي خلال رعايته الحفل، إن مثل هذه الحفلات الموسيقية لها مساهمة كبيرة في ترسيخ ثقافة الفن والموسيقى والأدب في عاصمتنا الحبيبة عمان، صاحبة التاريخ والحضارة والإرث العظيم، بالإضافة إلى نشر الفرح في عمان وجميع محافظات المملكة.

وأضاف، "سيستمر الدعم لهذه الحفلات لإشاعة البهجة والفرح بين الأردنيين وزوار المملكة"، معربا عن شكره للموسيقار الأردني وحيد ممدوح، وفرقة المعهد الوطني للموسيقى بقيادة المايسترو محمد عثمان صديق.

وبين أن الاحتفالات ستقام في جميع محافظات المملكة، في الشمال والجنوب والوسط.

وأقامت وزارة السياحة والآثار العديد من الفعاليات في مديريات السياحة المنتشرة في محافظات المملكة بمناسبة يوم السياحة العالمي، حيث تضمنت الفعاليات إقامة معارض لعرض المنتجات المحلية والحرف اليدوية والصناعات التقليدية المنزلية والزراعية والمأكولات المصنوعة من سيدات المجتمع المحلي، بالإضافة إلى توزيع الحلوى والعصائر على السياح.

وقدم الفنان ممدوح، عددا من التوزيعات الموسيقية الجديدة، اشتملت على أغان قديمة وحديثة من مصر والخليج ومن بلاد الشام، إضافة إلى أغنية أردن أهل العزم للفنانة الكبيرة السيدة فيروز.

وشهد الحفل إقبالاً جماهيرياً كبيراً من مختلف مناطق المملكة، وتفاعلا مع المعزوفات الموسيقية الطربية التي قدمها الفنان والفرقة الموسيقية.

وبدأ الفنان الأردني وحيد ممدوح بالعزف على الجيتار في سن صغيرة خلال إقامته في القاهرة، ثم التحق بكونسرفتوار لندن عام 1991، وحصل على دبلوم من المجلس الأعلى للموسيقى في الأكاديمية الملكية البريطانية في الجيتار الكلاسيكي، وشارك ضمن مسيرته الفنية بالعزف مع مطربين معروفين منهم: وردة الجزائرية، ميادة الحناوي، محمد عبده، نبيل شعيل، نانسي عجرم، وشيرين عبدالوهاب.

--(بترا)

ح خ/أ م/اح

01/10/2023 13:23:10