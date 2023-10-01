وزارة السياحة تنظم حفلاً موسيقياً للفنان وحيد ممدوح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- نظمت وزارة السياحة والآثار أمس السبت، حفلاً موسيقياً أحياه الفنان وحيد ممدوح، بالمدرج الروماني في وسط البلد.
ويأتي الحفل بمناسبة اليوم العالمي للسياحة 2023، الذي يصادف في 27 أيلول من كل عام، حيث ينطلق هذا العام تحت شعار "السياحة والاستثمار الأخضر ".
وقال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي خلال رعايته الحفل، إن مثل هذه الحفلات الموسيقية لها مساهمة كبيرة في ترسيخ ثقافة الفن والموسيقى والأدب في عاصمتنا الحبيبة عمان، صاحبة التاريخ والحضارة والإرث العظيم، بالإضافة إلى نشر الفرح في عمان وجميع محافظات المملكة.
وأضاف، "سيستمر الدعم لهذه الحفلات لإشاعة البهجة والفرح بين الأردنيين وزوار المملكة"، معربا عن شكره للموسيقار الأردني وحيد ممدوح، وفرقة المعهد الوطني للموسيقى بقيادة المايسترو محمد عثمان صديق.
وبين أن الاحتفالات ستقام في جميع محافظات المملكة، في الشمال والجنوب والوسط.
وأقامت وزارة السياحة والآثار العديد من الفعاليات في مديريات السياحة المنتشرة في محافظات المملكة بمناسبة يوم السياحة العالمي، حيث تضمنت الفعاليات إقامة معارض لعرض المنتجات المحلية والحرف اليدوية والصناعات التقليدية المنزلية والزراعية والمأكولات المصنوعة من سيدات المجتمع المحلي، بالإضافة إلى توزيع الحلوى والعصائر على السياح.
وقدم الفنان ممدوح، عددا من التوزيعات الموسيقية الجديدة، اشتملت على أغان قديمة وحديثة من مصر والخليج ومن بلاد الشام، إضافة إلى أغنية أردن أهل العزم للفنانة الكبيرة السيدة فيروز.
وشهد الحفل إقبالاً جماهيرياً كبيراً من مختلف مناطق المملكة، وتفاعلا مع المعزوفات الموسيقية الطربية التي قدمها الفنان والفرقة الموسيقية.
وبدأ الفنان الأردني وحيد ممدوح بالعزف على الجيتار في سن صغيرة خلال إقامته في القاهرة، ثم التحق بكونسرفتوار لندن عام 1991، وحصل على دبلوم من المجلس الأعلى للموسيقى في الأكاديمية الملكية البريطانية في الجيتار الكلاسيكي، وشارك ضمن مسيرته الفنية بالعزف مع مطربين معروفين منهم: وردة الجزائرية، ميادة الحناوي، محمد عبده، نبيل شعيل، نانسي عجرم، وشيرين عبدالوهاب.
--(بترا)
ح خ/أ م/اح
01/10/2023 13:23:10
MENAFN01102023000117011021ID1107172011
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