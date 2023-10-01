الاحتلال يعتقل 10 آلاف طفل فلسطيني منذ 2015

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة الأول من تشرين الأول (بترا)- قال رئيس وحدة التوثيق والدراسات في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 10 آلاف طفل منذ اندلاع انتفاضة القدس في الأول من تشرين الأول 2015.

وأشار الفروانة في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إلى أن الاحتلال صعد من استهدافه للأطفال الفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة.

--(بترا)

ا ش/اص/رق

01/10/2023 13:22:02

