الاحتلال يعتقل 10 آلاف طفل فلسطيني منذ 2015

الاحتلال يعتقل 10 آلاف طفل فلسطيني منذ 2015
التاريخ
10/1/2023 2:26:51 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من تشرين الأول (بترا)- قال رئيس وحدة التوثيق والدراسات في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 10 آلاف طفل منذ اندلاع انتفاضة القدس في الأول من تشرين الأول 2015.
وأشار الفروانة في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إلى أن الاحتلال صعد من استهدافه للأطفال الفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة.
--(بترا)
ا ش/اص/رق
01/10/2023 13:22:02
MENAFN01102023000117011021ID1107172010
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