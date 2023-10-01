إدارة المخاطر وأثرها في إدارة المشاريع كتاب للدكتورة المهيرات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول(بترا)-وقعت نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة في أمانة عمان الكبرى الدكتورة ميرفت المهيرات في جناح الأمانة بمعرض عمان الدولي للكتاب 22 كتابها" إدارة المخاطر واثرها في إدارة المشاريع".

وقالت الدكتورة المهيرات إن الكتاب سيرفد المكتبة العربية بموضوع عصري يحتل اهتمام الباحثين في مجال إدارة المخاطر وسيكون مرجعاً لهم في هذا الاطار.

واضافت أن إدارة المخاطر تلعب دورًا حاسمًا في نجاح المشاريع البيئية، وتساعد ايضا في التعامل مع المخاطر المرتبطة بالامتثال للتشريعات واللوائح البيئية، ما يقلل من مخاطر الانتهاكات والعقوبات.

كما يمكن تحليل المخاطر من تحديد العواقب البيئية المحتملة للمشروع واتخاذ إجراءات لتقليلها، ما يسهم في الحفاظ على البيئة، وتقليل تكاليف التأمين وتكاليف الاستجابة لحوادث بيئية غير متوقعة.

وأشارت إلى أن إدارة المخاطر إذا جرت بشكل جيد والتعامل مع التحديات البيئية بفعالية، يمكن أن تسهم في تحسين سمعة المشروع والمنظمة بشكل عام، كما أن المشاريع البيئية التي تظهر تفهمًا جيدًا لإدارة المخاطر يمكن أن تكون أكثر جاذبية للمستثمرين والجهات الممولة.

واوضحت ان إدارة المخاطر عموما تساعد على تحقيق التوازن بين تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المشاريع البيئية وتعزز فرص نجاحها.

--(بترا)

ف ج

01/10/2023 13:20:21