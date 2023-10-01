إدارة المخاطر وأثرها في إدارة المشاريع كتاب للدكتورة المهيرات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول(بترا)-وقعت نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة في أمانة عمان الكبرى الدكتورة ميرفت المهيرات في جناح الأمانة بمعرض عمان الدولي للكتاب 22 كتابها" إدارة المخاطر واثرها في إدارة المشاريع".
وقالت الدكتورة المهيرات إن الكتاب سيرفد المكتبة العربية بموضوع عصري يحتل اهتمام الباحثين في مجال إدارة المخاطر وسيكون مرجعاً لهم في هذا الاطار.
واضافت أن إدارة المخاطر تلعب دورًا حاسمًا في نجاح المشاريع البيئية، وتساعد ايضا في التعامل مع المخاطر المرتبطة بالامتثال للتشريعات واللوائح البيئية، ما يقلل من مخاطر الانتهاكات والعقوبات.
كما يمكن تحليل المخاطر من تحديد العواقب البيئية المحتملة للمشروع واتخاذ إجراءات لتقليلها، ما يسهم في الحفاظ على البيئة، وتقليل تكاليف التأمين وتكاليف الاستجابة لحوادث بيئية غير متوقعة.
وأشارت إلى أن إدارة المخاطر إذا جرت بشكل جيد والتعامل مع التحديات البيئية بفعالية، يمكن أن تسهم في تحسين سمعة المشروع والمنظمة بشكل عام، كما أن المشاريع البيئية التي تظهر تفهمًا جيدًا لإدارة المخاطر يمكن أن تكون أكثر جاذبية للمستثمرين والجهات الممولة.
واوضحت ان إدارة المخاطر عموما تساعد على تحقيق التوازن بين تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المشاريع البيئية وتعزز فرص نجاحها.
--(بترا)
ف ج
01/10/2023 13:20:21
MENAFN01102023000117011021ID1107172009
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