Sunday, 01 October 2023 11:32 GMT

كلنا الأردن تطلق مشروع أدوار تنتظرنا في العقبة

10/1/2023 2:26:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العقبة الأول من تشرين الأول (بترا) أمين المعايطة- نظمت هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية اليوم الأحد، جلسة نقاشية حول دور الشباب في الحراك السياسي والحزبي الأردني، ضمن المرحلة الأولى من مشروع التمكين السياسي والديمقراطي "أدوار تنتظرنا" بحضور 50 ناشطا مجتمعيا.
وأكد العين خالد أبو العز، أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية بشكل عام والحزبية بشكل خاص وتوسيع مشاركتهم في صنع القرار، تنفيذا لرؤية الدولة الأردنية، مشيرا الى أن بناء مرحلة العمل الحزبي المنظم تبدأ من الشباب، حيث يجب أن يكون لديهم رغبة طوعية بأن يكونوا فاعلين ومؤثرين في الحياة العامة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تواجه مجتمعاتهم، سيما وأن المجالس النيابية القادمة ستضم عددا أكبر من الشباب والسيدات وفقاً للقوانين الناظمة للحياة السياسية.
من جانبه عرض رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو، لدور المجلس في دعم القطاعات والمؤسسات الشبابية ومشاريع التمكين السياسي والديمقراطي، التي تشكل ترجمة للرؤى الملكية في تمكين وتعزيز الشباب الأردني.
وقال منسق الهيئة في العقبة عمر العشوش، إن الهيئة تسعى من خلال مشروع "أدوار تنتظرنا"، الى تنفيذ أربعة محاور في جميع المحافظات، تتضمن المرحلة الأولى جلسات نقاشية معمقة في مسارات الإصلاح الشامل من وجهة نظر الشباب، وتتضمن الثانية برنامجا تدريبيا سياسيا لمدة يومين في المحافظات، بمشاركة 25 شابا، فيما تشمل المرحلة الثالثة، تدريب ميسرين على مهارات التيسير والحوار على مستوى الأقاليم، يشارك في كل برنامج 40 شابا، والمرحلة الرابعة تشمل تنفيذ 5-6 جلسات من قبل الميسرين في كل محافظة.
ولفت إلى أن المشروع يسعى إلى الاستثمار في طاقات الشباب الأردني وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتعزيز المخزون الثقافي واستخدام المهارات التدريبية المكتسبة لديهم، بعد خضوعهم للتدريبات المتخصصة واجتياز كل مراحلها.
وقال المتطوع المحامي معاذ المحاريق، إن الهيئة تسعى إلى الاستثمار في طاقات الشباب الأردني وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، وتعزيز المخزون الثقافي لديهم، منوها إلى أن هذه الجلسة ناقشت المشاريع الإصلاحية التي تبنتها الدولة الأردنية، وفق مسارات مثلث الإصلاح (السياسية والاقتصادية والإدارية) .
--(بترا)
ا م/أ م/اح
01/10/2023 13:16:29

MENAFN01102023000117011021ID1107172008

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث