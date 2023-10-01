كلنا الأردن تطلق مشروع أدوار تنتظرنا في العقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة الأول من تشرين الأول (بترا) أمين المعايطة- نظمت هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية اليوم الأحد، جلسة نقاشية حول دور الشباب في الحراك السياسي والحزبي الأردني، ضمن المرحلة الأولى من مشروع التمكين السياسي والديمقراطي "أدوار تنتظرنا" بحضور 50 ناشطا مجتمعيا.
وأكد العين خالد أبو العز، أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية بشكل عام والحزبية بشكل خاص وتوسيع مشاركتهم في صنع القرار، تنفيذا لرؤية الدولة الأردنية، مشيرا الى أن بناء مرحلة العمل الحزبي المنظم تبدأ من الشباب، حيث يجب أن يكون لديهم رغبة طوعية بأن يكونوا فاعلين ومؤثرين في الحياة العامة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تواجه مجتمعاتهم، سيما وأن المجالس النيابية القادمة ستضم عددا أكبر من الشباب والسيدات وفقاً للقوانين الناظمة للحياة السياسية.
من جانبه عرض رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو، لدور المجلس في دعم القطاعات والمؤسسات الشبابية ومشاريع التمكين السياسي والديمقراطي، التي تشكل ترجمة للرؤى الملكية في تمكين وتعزيز الشباب الأردني.
وقال منسق الهيئة في العقبة عمر العشوش، إن الهيئة تسعى من خلال مشروع "أدوار تنتظرنا"، الى تنفيذ أربعة محاور في جميع المحافظات، تتضمن المرحلة الأولى جلسات نقاشية معمقة في مسارات الإصلاح الشامل من وجهة نظر الشباب، وتتضمن الثانية برنامجا تدريبيا سياسيا لمدة يومين في المحافظات، بمشاركة 25 شابا، فيما تشمل المرحلة الثالثة، تدريب ميسرين على مهارات التيسير والحوار على مستوى الأقاليم، يشارك في كل برنامج 40 شابا، والمرحلة الرابعة تشمل تنفيذ 5-6 جلسات من قبل الميسرين في كل محافظة.
ولفت إلى أن المشروع يسعى إلى الاستثمار في طاقات الشباب الأردني وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتعزيز المخزون الثقافي واستخدام المهارات التدريبية المكتسبة لديهم، بعد خضوعهم للتدريبات المتخصصة واجتياز كل مراحلها.
وقال المتطوع المحامي معاذ المحاريق، إن الهيئة تسعى إلى الاستثمار في طاقات الشباب الأردني وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، وتعزيز المخزون الثقافي لديهم، منوها إلى أن هذه الجلسة ناقشت المشاريع الإصلاحية التي تبنتها الدولة الأردنية، وفق مسارات مثلث الإصلاح (السياسية والاقتصادية والإدارية) .
--(بترا)
ا م/أ م/اح
01/10/2023 13:16:29
MENAFN01102023000117011021ID1107172008
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