كلنا الأردن تطلق مشروع أدوار تنتظرنا في العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة الأول من تشرين الأول (بترا) أمين المعايطة- نظمت هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية اليوم الأحد، جلسة نقاشية حول دور الشباب في الحراك السياسي والحزبي الأردني، ضمن المرحلة الأولى من مشروع التمكين السياسي والديمقراطي "أدوار تنتظرنا" بحضور 50 ناشطا مجتمعيا.

وأكد العين خالد أبو العز، أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية بشكل عام والحزبية بشكل خاص وتوسيع مشاركتهم في صنع القرار، تنفيذا لرؤية الدولة الأردنية، مشيرا الى أن بناء مرحلة العمل الحزبي المنظم تبدأ من الشباب، حيث يجب أن يكون لديهم رغبة طوعية بأن يكونوا فاعلين ومؤثرين في الحياة العامة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تواجه مجتمعاتهم، سيما وأن المجالس النيابية القادمة ستضم عددا أكبر من الشباب والسيدات وفقاً للقوانين الناظمة للحياة السياسية.

من جانبه عرض رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو، لدور المجلس في دعم القطاعات والمؤسسات الشبابية ومشاريع التمكين السياسي والديمقراطي، التي تشكل ترجمة للرؤى الملكية في تمكين وتعزيز الشباب الأردني.

وقال منسق الهيئة في العقبة عمر العشوش، إن الهيئة تسعى من خلال مشروع "أدوار تنتظرنا"، الى تنفيذ أربعة محاور في جميع المحافظات، تتضمن المرحلة الأولى جلسات نقاشية معمقة في مسارات الإصلاح الشامل من وجهة نظر الشباب، وتتضمن الثانية برنامجا تدريبيا سياسيا لمدة يومين في المحافظات، بمشاركة 25 شابا، فيما تشمل المرحلة الثالثة، تدريب ميسرين على مهارات التيسير والحوار على مستوى الأقاليم، يشارك في كل برنامج 40 شابا، والمرحلة الرابعة تشمل تنفيذ 5-6 جلسات من قبل الميسرين في كل محافظة.

ولفت إلى أن المشروع يسعى إلى الاستثمار في طاقات الشباب الأردني وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتعزيز المخزون الثقافي واستخدام المهارات التدريبية المكتسبة لديهم، بعد خضوعهم للتدريبات المتخصصة واجتياز كل مراحلها.

وقال المتطوع المحامي معاذ المحاريق، إن الهيئة تسعى إلى الاستثمار في طاقات الشباب الأردني وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، وتعزيز المخزون الثقافي لديهم، منوها إلى أن هذه الجلسة ناقشت المشاريع الإصلاحية التي تبنتها الدولة الأردنية، وفق مسارات مثلث الإصلاح (السياسية والاقتصادية والإدارية) .

--(بترا)

ا م/أ م/اح

01/10/2023 13:16:29