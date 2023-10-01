19 مليون دينار صادرات الزرقاء خلال أيلول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء الأول من تشرين الأول (بترا)- قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء، بلغت خلال أيلول الماضي 18 مليونا و 811 ألفا، و387 دينارا.
وبين شريم، خلال تصريح اليوم الأحد، أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر أيلول، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.
وأشار إلى إصدار (454) شهادة منشأ، وفقاً لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.
_ _(بترا)
ع ض/أ م/اح
01/10/2023 13:13:06
MENAFN01102023000117011021ID1107172007
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.