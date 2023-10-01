19 مليون دينار صادرات الزرقاء خلال أيلول

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء الأول من تشرين الأول (بترا)- قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء، بلغت خلال أيلول الماضي 18 مليونا و 811 ألفا، و387 دينارا.

وبين شريم، خلال تصريح اليوم الأحد، أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر أيلول، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

وأشار إلى إصدار (454) شهادة منشأ، وفقاً لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.

_ _(بترا)

ع ض/أ م/اح

01/10/2023 13:13:06