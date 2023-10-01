الوطني للأمن السيبراني يُطلق منصة سيف اونلاين التوعوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي منصة "سيف اونلاين التوعوية"، وذلك بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني، الذي يستمر خلال تشرين الأول الحالي.
وتهدف المنصة الى نشر التوعية بكل ما يتعلق بالأمن السيبراني، وتوفير النصائح والإرشادات التي من شأنها حماية الأفراد في الفضاء السيبراني وتحصينهم من التعرّض للاحتيال الإلكتروني وسرقة المعلومات والبيانات وغيرها الكثير.
وتحتوي منصة "سيف اونلاين" نصائح وإرشادات متنوعة تستهدف الأفراد والعائلات والأطفال، إلى جانب عدد كبير من النصائح الموجهة للشركات وأصحاب الأعمال، حيث يؤمن المركز بأهمية خلق منظومة أمن سيبراني متكاملة وموثوقة على جميع المستويات، وذلك لتحصين جميع فئات المجتمع من مخاطر وتهديدات الأمن السيبراني.
ويأتي إطلاق المنصة في إطار جهود المركز في نشر الوعي بالأمن السيبراني، حيث يقوم المركز خلال شهر تشرين الأول من كل عام بتكثيف المحتوى التوعوي المتعلق بنشر المعرفة حول مخاطر الأمن السيبراني وكيفية الحماية منها.
وفي هذا الإطار، أعلن المركز عن مشروع "المناعة الرقمية" للتوعية بالأمن السيبراني، بالتعاون مع المنتدى العربي للمدن الذكية وبدعم من أمانة عمّان الكبرى، والذي يتضمن ورش عمل وندوات حوارية في القاعات التدريبية داخل البلديات الأردنية لموظفي البلديات والمجتمع المحلي، إلى جانب بث رسائل توعوية من خلال اللوحات الإعلانية التابعة لأمانة عمّان الكبرى المتواجدة في الشوارع.
وقال رئيس المركز المهندس بسام المحارمة، إن التوعية لا تقتصر على شهر واحد فقط، مشيرا الى أن المركز يسعى دوما الى تكثيف الجهود التوعوية خلال هذا الشهر وذلك لرمزيته الخاصة بالتوعية بالأمن السيبراني".
وأشار إلى أهمية التشاركية فيما يتعلق بالتوعية، داعيا جميع المؤسسات الى المشاركة خلال هذا الشهر من خلال نشر المواد التوعوية والنصائح والإرشادات لكوادرها وموظفيها.
وأشار المركز إلى إطلاق حملة "تلميحة رقمية" للمرة الثانية على التوالي، والتي أطلقها المركز العام الماضي بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني، حيث تضمنت رسائل توعوية استهدفت الأفراد وتم نشرها على صفحات المركز الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمركز.
وستتضمن حملة "تلميحة رقمية" لهذا العام، رسائل توعوية تستهدف إلى جانب الأفراد، العائلات والأطفال وأصحاب الأعمال والشركات، وسيتم نشرها على صفحات المركز الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمركز، إلى جانب الشاشات الإعلانية الموجودة في الشوارع.
ويمكن زيارة منصة "سيف اونلاين التوعوية" المجانية من خلال عنوان الرابط التالي: (بترا)
غ ح/أ م/اح
01/10/2023 13:10:13
MENAFN01102023000117011021ID1107172006
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