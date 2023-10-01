الوطني للأمن السيبراني يُطلق منصة سيف اونلاين التوعوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي منصة "سيف اونلاين التوعوية"، وذلك بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني، الذي يستمر خلال تشرين الأول الحالي.

وتهدف المنصة الى نشر التوعية بكل ما يتعلق بالأمن السيبراني، وتوفير النصائح والإرشادات التي من شأنها حماية الأفراد في الفضاء السيبراني وتحصينهم من التعرّض للاحتيال الإلكتروني وسرقة المعلومات والبيانات وغيرها الكثير.

وتحتوي منصة "سيف اونلاين" نصائح وإرشادات متنوعة تستهدف الأفراد والعائلات والأطفال، إلى جانب عدد كبير من النصائح الموجهة للشركات وأصحاب الأعمال، حيث يؤمن المركز بأهمية خلق منظومة أمن سيبراني متكاملة وموثوقة على جميع المستويات، وذلك لتحصين جميع فئات المجتمع من مخاطر وتهديدات الأمن السيبراني.

ويأتي إطلاق المنصة في إطار جهود المركز في نشر الوعي بالأمن السيبراني، حيث يقوم المركز خلال شهر تشرين الأول من كل عام بتكثيف المحتوى التوعوي المتعلق بنشر المعرفة حول مخاطر الأمن السيبراني وكيفية الحماية منها.

وفي هذا الإطار، أعلن المركز عن مشروع "المناعة الرقمية" للتوعية بالأمن السيبراني، بالتعاون مع المنتدى العربي للمدن الذكية وبدعم من أمانة عمّان الكبرى، والذي يتضمن ورش عمل وندوات حوارية في القاعات التدريبية داخل البلديات الأردنية لموظفي البلديات والمجتمع المحلي، إلى جانب بث رسائل توعوية من خلال اللوحات الإعلانية التابعة لأمانة عمّان الكبرى المتواجدة في الشوارع.

وقال رئيس المركز المهندس بسام المحارمة، إن التوعية لا تقتصر على شهر واحد فقط، مشيرا الى أن المركز يسعى دوما الى تكثيف الجهود التوعوية خلال هذا الشهر وذلك لرمزيته الخاصة بالتوعية بالأمن السيبراني".

وأشار إلى أهمية التشاركية فيما يتعلق بالتوعية، داعيا جميع المؤسسات الى المشاركة خلال هذا الشهر من خلال نشر المواد التوعوية والنصائح والإرشادات لكوادرها وموظفيها.

وأشار المركز إلى إطلاق حملة "تلميحة رقمية" للمرة الثانية على التوالي، والتي أطلقها المركز العام الماضي بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني، حيث تضمنت رسائل توعوية استهدفت الأفراد وتم نشرها على صفحات المركز الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمركز.

وستتضمن حملة "تلميحة رقمية" لهذا العام، رسائل توعوية تستهدف إلى جانب الأفراد، العائلات والأطفال وأصحاب الأعمال والشركات، وسيتم نشرها على صفحات المركز الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمركز، إلى جانب الشاشات الإعلانية الموجودة في الشوارع.

ويمكن زيارة منصة "سيف اونلاين التوعوية" المجانية من خلال عنوان الرابط التالي: ‏ (بترا)

غ ح/أ م/اح

01/10/2023 13:10:13