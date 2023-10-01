مقدادي يدعو لتوحيد الجهود الوطنية على قضايا كبار السن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- أكد الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، ضرورة توحيد الجهود الوطنية والمؤسسية وتعزيز التشبيك بين مختلف الجهات العاملة على قضايا كبار السن، وتعزيز قدرات مقدمي الخدمات لهذه الفئة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لكبار السن، الذي عُقد في مقر المجلس اليوم الأحد، تزامناً مع اليوم العالمي لهذه الفئة، الذي يأتي هذا العام تحت شعار" الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين عبر الأجيال".

وقال مقدادي، إنّ المجلس لم يغفل منذ تأسيسه الأهمية المجتمعية لهذه الفئة، حيث كانت قضايا كبار السن ضمن أولويات العمل، حيث تم وضع استراتيجية وطنية لكبار السن يتم تحديثها بصورة دورية بناءً على مخرجات التقارير التحليلية لمحاور هذه الاستراتيجية.

ونوه مقدادي، إلى أن المجلس أطلق في بداية العام وبالتعاون مع منظمة "الاسكوا"، التقرير التحليلي لتقييم الاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام (2018-2022)، الذي جاءت توصياته لتؤكد أهمية إقامة نوادٍ نهارية لكبار السن، ورصد مخصصات مالية استجابة لاحتياجات المسنين وإجراء مسوحات ميدانية محدثة مصنفة وفق الفئات العمرية، للوقوف على مؤشرات كبار السن في مجالات، الصحة، التعليم، الفقر، العمل، لتكون هذه المسوحات بمثابة خارطة طريق للجهات المعنية في صياغة استراتيجيات مستجيبة لمتطلبات كبار السن.

وأشار إلى أن الهدف من التقرير الذي جاء إعداده بالتعاون مع اللجنة الوطنية لكبار السن، التي يُمثل أعضاؤها مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، للوقوف على ما تم إنجازه خلال الأعوام (2018-2022)، وذلك لتلبية احتياجات كبار السن في المجتمع، خاصة أن هذه الفئة تُشكل (5.4) بالمئة من تعداد السكان الإجمالي.

وأظهرت عملية تقييم أنشطة وإجراءات الخطة التنفيذية للاستراتيجية تحسنا بمؤشرات الأداء الخاصة بكبار السن في جوانب معينة وتراجعا بأخرى، بحسب مقدادي؛ فعلى الصعيد الصحي لم يتم إجراء أي مسوحات ميدانية للجوانب الصحية والأمراض المزمنة لكبار السن منذ عام 2010، بالإضافة لوجود نقص في الكوادر الطبية خاصة في طب وتمريض الشيخوخة، كما بلغت نسبة انتشار مرض الزهايمر بين هذه الفئة ما نسبته (14.4بالمئة).

وفيما يتعلق بنسبة الفقر المطلق بين كبار السن فقد بلغت حوالي (8.7بالمئة) مع نهاية عام 2021، وعلى صعيد الرعاية الاجتماعية الإيوائية ارتفعت نسبة الإشغال خلال السنوات الخمس الماضية إلى (22.1 بالمئة).

وعلى صعيد البيئة المادية الداعمة أطلقت في العام 2007، مبادرة عمان مدينة صديقة لكبار السن وأُعيد أحياؤها في العام 2020، لضمان تنفيذ برامج وأنشطة تندرج ضمن المعايير الدولية للمدن الصديقة لكبار السن.

وفيما يتعلق بنتائج التقييم الشامل لأنشطة الاستراتيجية، بلغت (64.3 بالمئة)، أمّا فيما يتعلق بالتقييم وفقاً للمحاور، فقد جاءت للمحور الأول للاستراتيجية والخاص بكبار السن والتنمية (63.2) بالمئة، و(68.2) بالمئة لمحور الرعاية الصحية، وبلغت نسبة التقييم في محور البيئة المادية والرعاية الاجتماعية (61.5) بالمئة.

وأشار مقدادي الى أن اللجنة الوطنية لكبار السن والتي يرأسها المجلس أوصت بإيجاد تشريع خاص بالمسنين، واستجابة لهذه التوصية جاء إقرار نظام رعاية المسنين رقم(97) لعام 2021 وتعليماته للعام 2022، الذي يهدف الى تقديم خدمات الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لهذه الفئة، حيث تم فتح حساب لدى وزارة التنمية الاجتماعية، يجري فيه قبول التبرعات والهبات والمساعدات وإدارتها.

ونظراً لأهمية التوعية المجتمعية بقضايا كبار السن، قام المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بتنفيذ حملة إعلامية العام الماضي تحت شعار"هم بركتنا"، التي تؤكد الأهمية المجتمعية لهم وضرورة الاستفادة من خبراتهم، وضرورة إيلاء قضاياهم أهمية كبيرة، بصورة تنعكس إيجاباً عليهم، وتم تنفيذ عدد من المبادرات بالتعاون مع المجتمع المحلي على مستوى المحافظات، كتجهيز وإعداد الأماكن والبيئات الداعمة والصديقة لكبار السن، بما يتناسب معهم ويلبي احتياجاتهم.

وضمن الخطط المستقبلية للمجلس بالتعاون مع اللجنة ومنظمة (الاسكوا) أشار مقدادي إلى أنّه سيتم تطوير استراتيجية محدثة للأعوام (2023-2027)، ووضع خطتها التنفيذية للأعوام الخمسة المقبلة.

وضمن الجهود الدولية الرامية لإيجاد صك دولي لحقوق كبار السن، أوضح أنّ الأردن بدأ منذ عام 2018 بتقديم مساهمة مكتوبة لمناقشة صياغة اتفاقية دولية لحقوق كبار السن، ضمن جلسات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة، التي تعقدها الأمم المتحدة كل عام في نيويورك.

وأضاف، إنّ هذه المساهمة تتضمن عادة الإجابة على عدد من التساؤلات حول المجالات التي تخص كبار السن، كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والحرية والاستقلالية، والرعاية طويلة الأمد والرعاية التلطيفية، وضمن هذه المجالات يتم التطرق إلى الأطر القانونية والتشريعية الوطنية التي تضمن حقوق كبار السن، بالإضافة إلى العناصر المعيارية التي تحقق هذا الحق، وكذلك أبرز الخدمات التي يتم توفيرها لهذه الفئة.

وأكد أهمية وجود اتفاقية دولية لحقوق كبار السن لتتمكن من خلالها الحكومات والدول من أن يكون لها تشريع واضح وإطار متكامل للتوجيه والدعم يمكن من خلالها تأكيد حصول كبار السن على حقوقهم في مجتمعات تتجه باطراد حول التعمير والشيخوخة.

--(بترا)

م ها/أ م/اح

01/10/2023 12:51:39