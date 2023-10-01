الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في العاصمة التركية

الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في العاصمة التركية
التاريخ
10/1/2023 2:26:47 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان الأول من تشرين الأول (بترا) - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الأحد مقر المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية في العاصمة التركية أنقرة، وأسفر عن إصابة ضابطين من الشرطة.
وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع الجمهورية التركية الشقيقة، ورفضها واستنكارها التام لجميع أشكال العنف والإرهاب، والتي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
--(بترا)
ص خ/أ م/اح
01/10/2023 12:54:25
MENAFN01102023000117011021ID1107172004
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