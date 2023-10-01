الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في العاصمة التركية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان الأول من تشرين الأول (بترا) - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الأحد مقر المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية في العاصمة التركية أنقرة، وأسفر عن إصابة ضابطين من الشرطة.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع الجمهورية التركية الشقيقة، ورفضها واستنكارها التام لجميع أشكال العنف والإرهاب، والتي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

--(بترا)

ص خ/أ م/اح

01/10/2023 12:54:25