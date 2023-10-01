العبداللات: المؤسسات الإعلامية شريك في تعزيز منظومة حقوق الإنسان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا) هبة العسعس- نظمت وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، بالتعاون مع مركز "وعي للتدريب للتدريب في حقوق الإنسان" اليوم الأحد، دورة تدريبية في مهارات التغطية الصحفية لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR).

وتخلل الدورة لقاء تشاوري مع عدد من الصحفيين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية.

وقال مدير الوحدة الدكتور خليل العبداللات، إن دور الإعلاميين والصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني الأردني مهم في تطوير منظومة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي .

وأشار إلى دور الإعلاميين والصحفيين في آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، من خلال تحليل الواقع وربطه بالأدوات الإعلامية المتاحة، لافتا إلى جهودهم في المشاركة الفاعلة في التقرير الثالث، حيث شارك العديد منهم في الجلسة الاستباقية والنقل المباشر لأحداث جلسة المناقشة في جنيف.

وبين أن انعقاد هذا اللقاء يؤكد أن الإعلاميين والصحفيين شركاء رئيسيون في تعزيز وتطوير منظومة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان، ويشكلون رافداً مهماً لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.

وأكد العبداللات أن هناك إرادة سياسية عليا في الدولة الأردنية يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث تم إقرار منظومة الإصلاح السياسي و الاقتصادي ومنظومة الإصلاح الإداري وتحديث القطاع العام، ومنظومة حقوق الإنسان، حيث وجه جلالته المركز الوطني لحقوق الإنسان بدارسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، ووجه الحكومة لتعديل قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن.

وقالت الرئيس التنفيذي لمركز "وعي للتدريب" المحامية تغريد الدغمي، إن هذا اللقاء التشاوري يعد الأول من نوعه على هامش تدريب متخصص للصحفيين والإعلاميين في مهارات التغطية الصحفية للآلية الدولية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان ( UPR).

وبينت أن هذه الدورة تأتي انطلاقا من أهمية دور الإعلام الفعال في تحسين وإحداث التغيير في مسار حقوق الإنسان وتنفيذ توصيات (UPR) من خلال التعريف بأهمية الاستعراض الدوري الشامل كأحد آليات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أهمية هذه الآلية الدولية لتحسين أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأضافت الدغمي، إن دور الإعلام أساسي في هذا المجال من خلال بناء حوار مدني فعال حول أهمية الاستعراض الدوري الشامل، وانعكاس ذلك على مهارات التغطية الإعلامية الصحفية الحقوقية المختصة بحقوق الإنسان، وكتابة قصص صحفية حقوقية معمقة، استنادا إلى توصيات التقرير بهدف تعزيز دور الإعلام في آليات الرصد والمتابعة.

--( بترا)

ه ع/اص/اح

























01/10/2023 12:37:06