وفد يمني يطلع على الخبرات الإحصائية الأردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول(بترا)- استقبل مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات في مكتبه اليوم الأحد، بحضور مساعديه، رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء اليمني في مدينة عدن الدكتورة صفاء معطي، والوفد المرافق.
وقالت الدائرة في بيان اليوم الأحد، إن الزيارة تهدف إلى الاستفادة من خبرات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية والاجتماع مع الخبراء والمختصين في الإحصاءات الأردنية، لغايات تعزيز وتنظيم عمل الإحصاءات اليمنية ورسم الخطط المستقبلية والاطلاع على التجربة الأردنية في تنفيذ التعدادات والمسوحات والدراسات الإحصائية، و تعزيز التعاون والتنسيق في جميع المجالات التي تهم الطرفين.
وأكد فريحات استعداد الدائرة لتقديم الخبرات الفنية واللوجستية لجميع الدول الشقيقة والصديقة، وعقد دورات تدريبية متخصصة من خلال مركز التدريب الإحصائي الأردني التابع لدائرة الإحصاءات العامة.
بدورها، عبرت الدكتورة معطي، عن شكرها للحكومة الأردنية ولدائرة الإحصاءات العامة على حفاوة الاستقبال وتقديم الخدمات والخبرات الإحصائية المميزة، لدعم ومساندة الجهاز المركزي للإحصاء اليمني.
--(بترا)
و ر /أ م/اح
01/10/2023 12:27:55
MENAFN01102023000117011021ID1107172002
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