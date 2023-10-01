وفد يمني يطلع على الخبرات الإحصائية الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول(بترا)- استقبل مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات في مكتبه اليوم الأحد، بحضور مساعديه، رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء اليمني في مدينة عدن الدكتورة صفاء معطي، والوفد المرافق.

وقالت الدائرة في بيان اليوم الأحد، إن الزيارة تهدف إلى الاستفادة من خبرات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية والاجتماع مع الخبراء والمختصين في الإحصاءات الأردنية، لغايات تعزيز وتنظيم عمل الإحصاءات اليمنية ورسم الخطط المستقبلية والاطلاع على التجربة الأردنية في تنفيذ التعدادات والمسوحات والدراسات الإحصائية، و تعزيز التعاون والتنسيق في جميع المجالات التي تهم الطرفين.

وأكد فريحات استعداد الدائرة لتقديم الخبرات الفنية واللوجستية لجميع الدول الشقيقة والصديقة، وعقد دورات تدريبية متخصصة من خلال مركز التدريب الإحصائي الأردني التابع لدائرة الإحصاءات العامة.

بدورها، عبرت الدكتورة معطي، عن شكرها للحكومة الأردنية ولدائرة الإحصاءات العامة على حفاوة الاستقبال وتقديم الخدمات والخبرات الإحصائية المميزة، لدعم ومساندة الجهاز المركزي للإحصاء اليمني.

--(بترا)

و ر /أ م/اح

01/10/2023 12:27:55