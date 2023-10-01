صندوق الزكاة يوافق على سداد ذمم 110 غارمات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- وافق مجلس إدارة صندوق الزكاة على تخصيص 73 ألف دينار لسداد ذمم مالية مستحقة على 110 من الغارمات.

وأقر المجلس خلال اجتماعه اليوم الأحد برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة الصندوق، الدكتور محمد الخلايلة، أسماء 110 من المستحقات اللواتي انطبقت عليهن شروط دفع الذمم المالية.

كما وافق المجلس على ترميم 8 منازل في مناطق مختلفة من المملكة بعد إجراء الدراسات اللازمة لها، وشراء 182 رأس ماعز لتأهيل مشاريع لتربية الأغنام يستفيد منها عدد من الأسر العفيفة في مختلف مناطق المملكة، مثلما وافق على إطلاق مبادرة (أخي اشدد أزري 7)، التي سيتم من خلالها توزيع طرود غذائية بالتشارك مع لجان الزكاة في محافظة اربد.

واطلع المجلس على الموقف المالي للصندوق عن الربع الثالث من هذا العام.

وأشاد الخلايلة، بجهود الصندوق، مثمنا ثقة المزكين والمتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء لما يقدمونه من دعم مالي يعزز التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن.

--(بترا)

وهـ /أ م/اح

01/10/2023 12:25:46