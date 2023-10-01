المدن والقرى يشارك بورشة دولية حول تخطيط البناء والتعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)-شارك بنك تنمية المدن والقرى في ورشة تخطيط البناء والتعاون الدولي في المناطق التنموية في دول غرب آسيا، التي نظمتها وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، برعاية وإشراف أكاديمية المسؤولين للأعمال التجارية في الوزارة.
وقالت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص في البنك نانسي متولي إن الورشة التي عقدت في الفترة بين 14 - 27 أيلول الماضي، تضمنت العديد من المحاضرات والزيارات الميدانية والعملية، أبرزها ممارسة الصين وتجربتها في مناطق التنمية، والتخطيط وبناء البنية التحتية وإدارة العمليات في مناطق التنمية في الصين، والتجارة الخارجية والمناطق الاقتصادية للصين، وتطوير مجمّع العلوم والتكنولوجيا في الصين، ودراسة سوق السلع الصينية/ مركز "ريتان" للتجارة الدولية.
وأضافت، ان الورشة
كما تضمنت الورشة بحسب متولي محاضرات وزيارات ميدانية وعملية تتعلق بتخطيط بناء المنطقة الصناعية لمقاطعة "لياونينغ" والتعاون الدولي، وحضور حفل افتتاح معرض "لياونينغ" الوطني للاستثمار والتجارة.
--(بترا)
ن ع /اص/اح
01/10/2023 12:22:23
MENAFN01102023000117011021ID1107172000
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