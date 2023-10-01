المدن والقرى يشارك بورشة دولية حول تخطيط البناء والتعاون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)-شارك بنك تنمية المدن والقرى في ورشة تخطيط البناء والتعاون الدولي في المناطق التنموية في دول غرب آسيا، التي نظمتها وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، برعاية وإشراف أكاديمية المسؤولين للأعمال التجارية في الوزارة.

وقالت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص في البنك نانسي متولي إن الورشة التي عقدت في الفترة بين 14 - 27 أيلول الماضي، تضمنت العديد من المحاضرات والزيارات الميدانية والعملية، أبرزها ممارسة الصين وتجربتها في مناطق التنمية، والتخطيط وبناء البنية التحتية وإدارة العمليات في مناطق التنمية في الصين، والتجارة الخارجية والمناطق الاقتصادية للصين، وتطوير مجمّع العلوم والتكنولوجيا في الصين، ودراسة سوق السلع الصينية/ مركز "ريتان" للتجارة الدولية.

وأضافت، ان الورشة

كما تضمنت الورشة بحسب متولي محاضرات وزيارات ميدانية وعملية تتعلق بتخطيط بناء المنطقة الصناعية لمقاطعة "لياونينغ" والتعاون الدولي، وحضور حفل افتتاح معرض "لياونينغ" الوطني للاستثمار والتجارة.

--(بترا)

ن ع /اص/اح

01/10/2023 12:22:23