المواصفات والمقاييس تشارك باجتماع المنظمة الدولية للتقييس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- شاركت مؤسسة المواصفات والمقاييس في الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) للعام 2023، الذي عقد على مدى خمسة أيام تحت شعار "تلبية الاحتياجات العالمية"، وذلك في بريسبان باستراليا، وترأس الوفد الأردني المشارك مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزهير.

وتأتي مشاركة المؤسسة في هذا الاجتماع الذي يضم أكثر من 140 دولة بحضور 500 ممثل وجاهيا من الخبراء والمسؤولين والهيئات الدولية والإقليمية والوطنية وقرابة 4000 مشارك عبر الاتصال المرئي بصفتها عضوا في المنظمة الدولية للتقييس.

ووفقا لبيان المؤسسة اليوم الأحد، تضمن الاجتماع عددا من الجلسات النقاشية، استهلت باجتماع لجنة شؤون الدول النامية (DEVCO) لاستعراض ومناقشة تقارير فرق العمل المتخصصة وسير تنفيذ خطة العمل الخاصة بالدول النامية

ومناقشة تحديات التقييس من خلال إيجاد الحلول المستدامة والابتكار لمواجهة التحديات العالمية، وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتخلل الاجتماع عدد من ورش العمل والجلسات النقاشية حول الذكاء الاصطناعي والتزام المنظمة في مجابهة التغير المناخي، كما تم التطرق إلى الأمن السيبراني وتعزيز الثقة في المواصفات الدولية، وجعل المواصفات أولوية في أجندة صانع القرار.

وشاركت المؤسسة في انتخابات مجلس المنظمة الدولية للتقييس، حيث فازت المملكة العربية السعودية وتونس بعضوية مجلس الإدارة.

يذكر أن المنظمة الدولية للتقييس، ومقرها جنيف السويسرية، تضم في عضويتها 169 دولة، وأكثر من 820 لجنة فنية وفرعية.

--(بترا)

ن ش/أ م/اح

01/10/2023 12:17:12