المواصفات والمقاييس تشارك باجتماع المنظمة الدولية للتقييس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- شاركت مؤسسة المواصفات والمقاييس في الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) للعام 2023، الذي عقد على مدى خمسة أيام تحت شعار "تلبية الاحتياجات العالمية"، وذلك في بريسبان باستراليا، وترأس الوفد الأردني المشارك مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزهير.
وتأتي مشاركة المؤسسة في هذا الاجتماع الذي يضم أكثر من 140 دولة بحضور 500 ممثل وجاهيا من الخبراء والمسؤولين والهيئات الدولية والإقليمية والوطنية وقرابة 4000 مشارك عبر الاتصال المرئي بصفتها عضوا في المنظمة الدولية للتقييس.
ووفقا لبيان المؤسسة اليوم الأحد، تضمن الاجتماع عددا من الجلسات النقاشية، استهلت باجتماع لجنة شؤون الدول النامية (DEVCO) لاستعراض ومناقشة تقارير فرق العمل المتخصصة وسير تنفيذ خطة العمل الخاصة بالدول النامية
ومناقشة تحديات التقييس من خلال إيجاد الحلول المستدامة والابتكار لمواجهة التحديات العالمية، وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وتخلل الاجتماع عدد من ورش العمل والجلسات النقاشية حول الذكاء الاصطناعي والتزام المنظمة في مجابهة التغير المناخي، كما تم التطرق إلى الأمن السيبراني وتعزيز الثقة في المواصفات الدولية، وجعل المواصفات أولوية في أجندة صانع القرار.
وشاركت المؤسسة في انتخابات مجلس المنظمة الدولية للتقييس، حيث فازت المملكة العربية السعودية وتونس بعضوية مجلس الإدارة.
يذكر أن المنظمة الدولية للتقييس، ومقرها جنيف السويسرية، تضم في عضويتها 169 دولة، وأكثر من 820 لجنة فنية وفرعية.
--(بترا)
ن ش/أ م/اح
01/10/2023 12:17:12
MENAFN01102023000117011021ID1107171999
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