الأردنية لضمان القروض توقع اتفاقيات برنامج دعم وتطوير الصناعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا) بدأت الشركة الأردنية لضمان القروض توقيع الاتفاقيات الخاصة ببرنامج ضمان ائتمان الصادرات والمدرج ضمن برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة المنبثق عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مع عدد من الشركات الصناعية المستفيدة من البرنامج.
ويعد البرنامج فرصة حقيقية للمؤسسات المصدرة أو التي ترغب بالتصدير لأول مرة للحصول على ضمان ائتمان الصادرات، من خلال تغطية نسبة معينة من تكاليف الحصول على ضمان الصادرات شريطة ان تكون المؤسسة اردنية ومملوكة بالكامل للقطاع الخاص، اضافة الى المعايير الأخرى المعتمدة لدى الشركة الاردنية لضمان القروض، وبحيث يتم تغطية النفقات الائتمانية بما فيها رسوم الاستعلام بنسبة 50% - 75% وعلى ان لا يتجاوز سقف الدعم 35 الف دينار لكل مصدر خلال العام.
وأكد مدير العام الشركة الدكتور محمد الجعفري في بيان اليوم الاحد البدء بتنفيذ برنامج ضمان ائتمان الصادرات احد مكونات صندوق دعم وتطوير الصناعة من خلال توقيع الاتفاقيات مع ما يزيد على اربعين شركة صناعية، خلال لقاء جمع العديد من المؤسسات الصناعية في مبنى غرفة صناعة الاردن وبحضور الشركاء الرئيسيين للصندوق.
وأوضح أن هذا البرنامج يعتبر البوابة الآمنة للمصدر الاردني للدخول الى أسواق جديدة لزيادة المبيعات او زيادة التصدير في الأسواق القائمة، ويعد بمثابة شهادة موثوقة تمنحها الشركة الاردنية لضمان القروض للمصدرين لما توفره من معلومات ائتمانية عن المستوردين القائمين والمحتملين لإعداد تقييم الملاءة الائتمانية وزيادة تنافسية المنتج الاردني .
و اشار الجعفري الى ان الشركة الاردنية لضمان القروض عقدت سلسلة من اللقاءات التعريفية الخاصة ببرنامج ضمان ائتمان الصادرات، والتي مكنت اصحاب الشركات الصناعية من التعرف بشكل كبير على مزايا البرنامج وآلية الاستفادة منه وتقديم الطلبات عبر الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق.
واضاف إن الشركة تلقت حوالي 86 طلب ضمان من شركات صناعية، تمت الموافقة على 47 طلب منها تعود لشركات استكملت جميع الوثائق المطلوبة، ومن المتوقع ان يتجاوز حجم الشحنات المضمونة المنفذة للشركات المستفيدة من البرنامج خلال الجولة الأولى مبلغ 193 مليون دولاراً، داعياً جميع الشركات المؤهلة الى الاستفادة من البرنامج.
--(بترا)
رش/اص
01/10/2023 11:51:14
MENAFN01102023000117011021ID1107171997
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