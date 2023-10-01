الأردنية لضمان القروض توقع اتفاقيات برنامج دعم وتطوير الصناعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا) بدأت الشركة الأردنية لضمان القروض توقيع الاتفاقيات الخاصة ببرنامج ضمان ائتمان الصادرات والمدرج ضمن برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة المنبثق عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مع عدد من الشركات الصناعية المستفيدة من البرنامج.

ويعد البرنامج فرصة حقيقية للمؤسسات المصدرة أو التي ترغب بالتصدير لأول مرة للحصول على ضمان ائتمان الصادرات، من خلال تغطية نسبة معينة من تكاليف الحصول على ضمان الصادرات شريطة ان تكون المؤسسة اردنية ومملوكة بالكامل للقطاع الخاص، اضافة الى المعايير الأخرى المعتمدة لدى الشركة الاردنية لضمان القروض، وبحيث يتم تغطية النفقات الائتمانية بما فيها رسوم الاستعلام بنسبة 50% - 75% وعلى ان لا يتجاوز سقف الدعم 35 الف دينار لكل مصدر خلال العام.

وأكد مدير العام الشركة الدكتور محمد الجعفري في بيان اليوم الاحد البدء بتنفيذ برنامج ضمان ائتمان الصادرات احد مكونات صندوق دعم وتطوير الصناعة من خلال توقيع الاتفاقيات مع ما يزيد على اربعين شركة صناعية، خلال لقاء جمع العديد من المؤسسات الصناعية في مبنى غرفة صناعة الاردن وبحضور الشركاء الرئيسيين للصندوق.

وأوضح أن هذا البرنامج يعتبر البوابة الآمنة للمصدر الاردني للدخول الى أسواق جديدة لزيادة المبيعات او زيادة التصدير في الأسواق القائمة، ويعد بمثابة شهادة موثوقة تمنحها الشركة الاردنية لضمان القروض للمصدرين لما توفره من معلومات ائتمانية عن المستوردين القائمين والمحتملين لإعداد تقييم الملاءة الائتمانية وزيادة تنافسية المنتج الاردني .





و اشار الجعفري الى ان الشركة الاردنية لضمان القروض عقدت سلسلة من اللقاءات التعريفية الخاصة ببرنامج ضمان ائتمان الصادرات، والتي مكنت اصحاب الشركات الصناعية من التعرف بشكل كبير على مزايا البرنامج وآلية الاستفادة منه وتقديم الطلبات عبر الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق.

واضاف إن الشركة تلقت حوالي 86 طلب ضمان من شركات صناعية، تمت الموافقة على 47 طلب منها تعود لشركات استكملت جميع الوثائق المطلوبة، ومن المتوقع ان يتجاوز حجم الشحنات المضمونة المنفذة للشركات المستفيدة من البرنامج خلال الجولة الأولى مبلغ 193 مليون دولاراً، داعياً جميع الشركات المؤهلة الى الاستفادة من البرنامج.

--(بترا)





رش/اص

01/10/2023 11:51:14