إطلاق فرص استثمارية جديدة على منصة استثمر في الاردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الاستثمار عن إطلاق 9 فرص استثمارية جديدة عبر المنصة الإلكترونية (invest.jo) ثمانية منها ضمن قطاع التعدين والصناعات الاستخراجية، وواحدة في القطاع السياحي، تقدر بنحو 42 مليون دينار أردني، وإضافة دراسات لــ 9 قطاعات اقتصادية إضافية ذات أولوية ومتوائمة مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

وقالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف في بيان اليوم الأحد، ان الفرص الاستثمارية الجديدة الثمانية المتعلقة بقطاع التعدين والصناعات الاستخراجية حددت من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية بعد تحديد المناطق المؤملة والمفتوحة للاستثمار في قطاع الثروات المعدنية والمعادن الاستراتيجية، مثل استخراج رمال السيليكا، والصخر الزيتي، والحجر الجيري، والدياتومايت، والكاولين، الدولومايت، الفلدسبار، والبازلت وتصنيع الياف البازلت.

وأضافت، ان الحكومة تعمل على تشجيع إنشاء الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية القائمة على الخامات الوطنية مع التركيز على القيمة المضافة للمعادن الاستراتيجية الوطنية.

وتتضمن المنصة 30 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، إضافة الى زيادة عدد القطاعات الاقتصادية التي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها لتصبح 17 قطاعا، وهي قطاع الزراعة والأمن الغذائي، الصناعات الكيماوية، الصناعات الإبداعية، التعليم، الطاقة، النمو الأخضر، التجارة، النقل والخدمات اللوجستية، المياه، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العلوم الحياتية، الرعاية الصحية، السياحة، التعدين، الصناعات الغذائية، المحيكات والملابس، صناعة الأفلام، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.

السقاف اكدت في بيانها أن منصة (invest.jo) جاءت لمواكبة السِّياسة الاستثماريَّة العامة واستراتيجيَّة الترويج للأعوام 2023-2026، وضمن خطط عمل الوزارة التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليًّا ودولياً، وجذب الاستثمارات الجديدة وتمكين القائم منها لتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها.

يذكر ان وزارة الاستثمار أطلقت في الأول من تموز الماضي منصة (invest.jo) كمنصة ترويجية تفاعلية ثنائية اللغة، تشمل خارطة استثمارية تفاعلية تضم القطاعات والفرص الاستثمارية، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليًّا وعالميًّا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الاعمال في المملكة.

وبلغ عدد الزوار للمنصة حتى تاريخ اليوم 22562 زائرا، في حين بلغ عدد الذين تصفحوا الفرص الاستثمارية 2779 زائرا، تركزت اهتماماتهم على خمسة فرص استثمارية أبرزها مشروع شبكة توزيع الغاز، ومشروع صناعة الوحدات السكنية مسبقة الصنع، مدينة تسلية وترويح سياحي، إعادة التدوير الميكانيكي للألياف لإنتاج ألياف الغزل والنسيج، مشروع مسلخ عمان الجديد.

--(بترا)

م م /اص/اح

01/10/2023 11:58:19