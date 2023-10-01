بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والجامعات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول -(بترا)- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى، والذي سيبدأ اعتباراً من اليوم الأحد، وحتى الساعة 12 من مساء يوم الأربعاء القادم، الموافق 4-10-2023 وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد على الرابط التالي: jo
وأوضحت الوزارة بأنه تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط، على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2023 / 2024 ، للفئات التالية: الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات، بما فيها تخصصي الطب وطب الأسنان، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافةً إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه، والطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأردنية في الأعوام السابقة، بمن فيهم طلبة رفع المعدل (المعيدون) ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافة إلى معدل المواد العلمية المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه، والطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة العربية للعام الحالي 2023، يسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، حيث أن المقاعد المقررة للقبول في هذه التخصصات تم توزيعها على الدول/جنسية الشهادة الثانوية، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافةً إلى علامة امتحان المفاضلة المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه، والطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأجنبية للعام الحالي 2023، ويسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، حيث إن المقاعد المقررة للقبول في هذه التخصصات تم توزيعها على جنسية الشهادة الثانوية، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة إضافةً إلى علامة امتحان المفاضلة المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.
كما تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد عن وجود تخصصات جديدة قد تم طرحها ضمن هذا الطلب ولم تكن قد طُرحت سابقاً ويمكن للطلبة التقدم لها وهي : تخصص طب الأسنان / الجامعة الهاشمية
وتخصص تكنولوجيا التكييف والتبريد / تقني / جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الحصن، وتخصص تكنولوجيا الزراعة العضوية الذكية / تقني / جامعة البلقاء التطبيقية/ المركز / السلط، وتخصص تكنولوجيا خدمة المركبات الكهربائية والهجينة / تقني/ جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الهندسة التكنولوجية، و تخصص تكنولوجيا خدمة الآلات الثقيلة وأنظمتها / تقني/ جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الهندسة التكنولوجية، وتخصص هندسة كيميائية/صناعات كيميائية/ جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الهندسة التكنولوجية وتخصص المحاسبة جامعة البلقاء التطبيقية /كلية العقبة.
ولتقديم طلب الرجاء الدخول إلى الرابط التالي :
--(بترا)
أ ر/أ م / س س
01/10/2023 11:14:24
MENAFN01102023000117011021ID1107171994
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