اختتام فعاليات معرض جو هوم بمشاركة واسعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- اختتمت أمس السبت، فعاليات معرض "جو هوم" للمستلزمات المنزلية للبيع المباشر وللتعاقدات التجارية، الذي نظمته غرفة صناعة عمان / برنامج "صنع في الأردن"، بمشاركة كبيرة من الشركات الصناعية الأردنية العاملة في مجال صناعة المنظفات والمعقمات، والورق الصحي والبياضات، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية البلاستيكية والتجهيزات المنزلية الكهربائية.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، إن المعرض باكورة لمعارض قطاعية ينظمها برنامج "صنع في الأردن"، بهدف الترويج والتعريف بمدى الجودة التي وصلتها الصناعات الأردنية في مختلف القطاعات القطاعية، حيث دُعي رجال أعمال سعوديين وعراقيين لزيارة المعرض، وأبدوا إعجابهم بالمنتجات الأردنية المعروضة.
وأضاف إن حصة الإنتاج الوطني من الاستهلاك المحلي الكلي هي 42 بالمئة بواقع 11.9 مليار دينار من إجمالي استهلاك السوق المحلية البالغ 28.2 مليار دينار، بما لا يلبي الطموحات، خاصة في ظل توجيهات الملك بضرورة الاعتماد على الذات، مؤكداً أن برنامج صنع في الأردن يستهدف زيادة حصة المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية وتنمية الصادرات الوطنية بنسبة 15 بالمئة سنويا في بعض القطاعات ذات الميزة التنافسية.
--(بترا)
ع ن/أ م / س س
01/10/2023 10:55:19
MENAFN01102023000117011021ID1107171993
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