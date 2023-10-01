اختتام فعاليات معرض جو هوم بمشاركة واسعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- اختتمت أمس السبت، فعاليات معرض "جو هوم" للمستلزمات المنزلية للبيع المباشر وللتعاقدات التجارية، الذي نظمته غرفة صناعة عمان / برنامج "صنع في الأردن"، بمشاركة كبيرة من الشركات الصناعية الأردنية العاملة في مجال صناعة المنظفات والمعقمات، والورق الصحي والبياضات، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية البلاستيكية والتجهيزات المنزلية الكهربائية.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، إن المعرض باكورة لمعارض قطاعية ينظمها برنامج "صنع في الأردن"، بهدف الترويج والتعريف بمدى الجودة التي وصلتها الصناعات الأردنية في مختلف القطاعات القطاعية، حيث دُعي رجال أعمال سعوديين وعراقيين لزيارة المعرض، وأبدوا إعجابهم بالمنتجات الأردنية المعروضة.

وأضاف إن حصة الإنتاج الوطني من الاستهلاك المحلي الكلي هي 42 بالمئة بواقع 11.9 مليار دينار من إجمالي استهلاك السوق المحلية البالغ 28.2 مليار دينار، بما لا يلبي الطموحات، خاصة في ظل توجيهات الملك بضرورة الاعتماد على الذات، مؤكداً أن برنامج صنع في الأردن يستهدف زيادة حصة المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية وتنمية الصادرات الوطنية بنسبة 15 بالمئة سنويا في بعض القطاعات ذات الميزة التنافسية.

--(بترا)

ع ن/أ م / س س

01/10/2023 10:55:19