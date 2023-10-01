ندوة حوارية لتفعيل دور المرأة في المشاركة الحزبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العارضة الأول من تشرين الأول (بترا)- نظم تجمع لجان المرأة الوطني فرع البلقاء، ونادي شباب العارضة الرياضي لقاءا حواريا أمس السبت ، بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الأردني بعنوان" تفعيل دور النساء في المشاركة الحزبية ".
وتحدث عضو لجنة تحديث المنظومة السياسية وعضو القيادة المؤقتة بالحزب الديمقراطي المهندس عدنان السواعير، عن الضرورة الملحة لمشاركة النساء في الأحزاب ليكون لهن دور في صنع القرار ، ما يمكنها من الوصول إلى مراكز قيادية.
وإضاف السواعير أن إظهار دور المرأة السياسي يحتاج إلى أن تكون تحت مظلة حزب سياسي لعرض آرائها وتطلعاتها، لافتا إلى أن القانون عالج دخول جميع طلبة الجامعات للأحزاب .
وبين منسق الحزب في محافظة البلقاء الدكتور علي حياصات، أن الأحزاب السياسية مشروع وطني، تمتلك برامج تساعد في إحداث تنمية شاملة على مستوى الوطن، وسيكون لها دور كبير في الحصول على تساوي الفرص والانتعاش الاقتصادي، لافتا أن الأحزاب فتحت مجالا واسعا للمرأة في وضع تصوراتها في الحياة السياسية.
وبينت مقررة تجمع لجان المرأة في البلقاء الفيرا جريسات، أن المرأة تشكل 50 بالمئة من المكون الرئيسي للدولة الأردنية، مشيرة إلى أهمية دورها في تحديد السياسات الإصلاحية والبرامج الوطنية التي تساعد بعملية التنمية، حيث أثبتت المرأة وجودها في القطاعات كافة .
وأشارت إلى البرامج والندوات الحوارية التوعوية التي يعقدها التجمع والتي تنهض بالمشهد السياسي الأردني وتزيد من نسبة التثقيف السياسي الحزبي لدى النساء .
وأكد رئيس النادي عدي الغنانيم، أن إرادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بالسير الجدي لإيجاد حياة حزبية، ساعدت الشباب والشابات على الانخراط بالأحزاب ، مبينا الدور الكبير للنوادي الشبابية كونها تضم أكبر شريحة من المواطنين الشباب، لتكون بيئة خصبة لنشر الوعي الحزبي وبيان دور الشباب في تحديد مستقبل الوطن .
وطالبت مقدمة الندوة ابتسام المناصير، بضرورة تكثيف اللقاءات والندوات الحوارية لتشجيع أكبر عدد من الشباب والشابات للانخراط في الأحزاب السياسة ونشر الثقافة الحزبية .
--(بترا)
ون/أ م / س س
01/10/2023 10:51:55
MENAFN01102023000117011021ID1107171992
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