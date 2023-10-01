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ندوة حوارية لتفعيل دور المرأة في المشاركة الحزبية

10/1/2023 2:26:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العارضة الأول من تشرين الأول (بترا)- نظم تجمع لجان المرأة الوطني فرع البلقاء، ونادي شباب العارضة الرياضي لقاءا حواريا أمس السبت ، بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الأردني بعنوان" تفعيل دور النساء في المشاركة الحزبية ".
وتحدث عضو لجنة تحديث المنظومة السياسية وعضو القيادة المؤقتة بالحزب الديمقراطي المهندس عدنان السواعير، عن الضرورة الملحة لمشاركة النساء في الأحزاب ليكون لهن دور في صنع القرار ، ما يمكنها من الوصول إلى مراكز قيادية.
وإضاف السواعير أن إظهار دور المرأة السياسي يحتاج إلى أن تكون تحت مظلة حزب سياسي لعرض آرائها وتطلعاتها، لافتا إلى أن القانون عالج دخول جميع طلبة الجامعات للأحزاب .
وبين منسق الحزب في محافظة البلقاء الدكتور علي حياصات، أن الأحزاب السياسية مشروع وطني، تمتلك برامج تساعد في إحداث تنمية شاملة على مستوى الوطن، وسيكون لها دور كبير في الحصول على تساوي الفرص والانتعاش الاقتصادي، لافتا أن الأحزاب فتحت مجالا واسعا للمرأة في وضع تصوراتها في الحياة السياسية.
وبينت مقررة تجمع لجان المرأة في البلقاء الفيرا جريسات، أن المرأة تشكل 50 بالمئة من المكون الرئيسي للدولة الأردنية، مشيرة إلى أهمية دورها في تحديد السياسات الإصلاحية والبرامج الوطنية التي تساعد بعملية التنمية، حيث أثبتت المرأة وجودها في القطاعات كافة .
وأشارت إلى البرامج والندوات الحوارية التوعوية التي يعقدها التجمع والتي تنهض بالمشهد السياسي الأردني وتزيد من نسبة التثقيف السياسي الحزبي لدى النساء .
وأكد رئيس النادي عدي الغنانيم، أن إرادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بالسير الجدي لإيجاد حياة حزبية، ساعدت الشباب والشابات على الانخراط بالأحزاب ، مبينا الدور الكبير للنوادي الشبابية كونها تضم أكبر شريحة من المواطنين الشباب، لتكون بيئة خصبة لنشر الوعي الحزبي وبيان دور الشباب في تحديد مستقبل الوطن .
وطالبت مقدمة الندوة ابتسام المناصير، بضرورة تكثيف اللقاءات والندوات الحوارية لتشجيع أكبر عدد من الشباب والشابات للانخراط في الأحزاب السياسة ونشر الثقافة الحزبية .
--(بترا)
ون/أ م / س س
01/10/2023 10:51:55

MENAFN01102023000117011021ID1107171992

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