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تركيا: هجوم إرهابي قرب مبنى وزارة الداخلية

10/1/2023 2:26:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الأول من تشرين الأول (بترا)- أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، أن هجوما إرهابيا بالقنابل، وقع صباح اليوم الأحد بالقرب من مقر الوزارة، نفذه إرهابيان ،أحدهما فجر نفسه والآخر تم تحييده .
ووفقا لما أوردته وكالة الأناضول التركية، وقع الانفجار بالقرب من مبنى وزارة الداخلية وسط أنقرة، وأسفر عن إصابة ضابطي شرطة بجروح طفيفة.
--(بترا)
رصد/أغ/اص / س س


01/10/2023 10:56:38

MENAFN01102023000117011021ID1107171991

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