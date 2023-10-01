تركيا: هجوم إرهابي قرب مبنى وزارة الداخلية

MENAFN - Jordan News Agency)

الأول من تشرين الأول (بترا)- أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، أن هجوما إرهابيا بالقنابل، وقع صباح اليوم الأحد بالقرب من مقر الوزارة، نفذه إرهابيان ،أحدهما فجر نفسه والآخر تم تحييده .

ووفقا لما أوردته وكالة الأناضول التركية، وقع الانفجار بالقرب من مبنى وزارة الداخلية وسط أنقرة، وأسفر عن إصابة ضابطي شرطة بجروح طفيفة.

--(بترا)

رصد/أغ/اص / س س





01/10/2023 10:56:38