تركيا: هجوم إرهابي قرب مبنى وزارة الداخلية

تركيا: هجوم إرهابي قرب مبنى وزارة الداخلية
التاريخ
10/1/2023 2:26:33 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأول من تشرين الأول (بترا)- أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، أن هجوما إرهابيا بالقنابل، وقع صباح اليوم الأحد بالقرب من مقر الوزارة، نفذه إرهابيان ،أحدهما فجر نفسه والآخر تم تحييده .
ووفقا لما أوردته وكالة الأناضول التركية، وقع الانفجار بالقرب من مبنى وزارة الداخلية وسط أنقرة، وأسفر عن إصابة ضابطي شرطة بجروح طفيفة.
--(بترا)
رصد/أغ/اص / س س
01/10/2023 10:56:38
MENAFN01102023000117011021ID1107171991
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