قطر: مرشحون أردنيون ضمن الدفعة الجديدة لأكاديمية الشرطة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة الأول من تشرين الأول (بترا)- أعلنت أكاديميةُ الشّرطة القطرية، عن استقبال 6 مرشحين أردنيين ضمن الدفعة العاشرة من الطلبة المرشحين للدراسة في الأكاديمية التابعة لوزارة الداخلية في قطر.
والطلبة الأردنيون هم الوحيدون غير القطريين الذين تم قبولهم للدراسة في أكاديمية الشرطة، حيث أن جميع الطلبة الآخرين والبالغ عددهم 116 طالبا، قطريون.
وذكرت أكاديمية الشرطة القطرية، في بيان اليوم الأحد، أن الطلبة الجدد سيبدأون الفترة التأسيسية الأولى التي تمتدُّ لمدة 50 يومًا، بهدف نقل الطالب من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية، بشكل تدريجي ضمن خُطة تدريبية محكمة، يتعلم من خلالها المرشحون الاعتماد على النفس والضبط والربط العسكري.
كما استقبلت الأكاديمية الدفعة الثانية من الطلبة المرشحين لدبلوم العلوم الشرطية بمعهد الشرطة، والبالغ عددهم 118 طالبًا من وزارة الداخلية القطرية، و30 طالبًا من قوة الأمن الداخلي القطرية.
وسيخضع الطلبة للفترة التأسيسية الأولى لمدة 50 يومًا، لتحويلهم من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية.
وتشمل الفترة التأسيسية مرحلتين تتضمنان تدريبات عسكرية في المشاة، والأسلحة، واللياقة البدنية، والرماية، إضافةً إلى محاضرات تمهيدية في الضبط العسكري، وقانون الخدمة العسكرية، ومواد عملية في الإسعافات الأولية.
وبعد استكمال الفترة التأسيسية يلتحق المتدربون بالبرنامج الأكاديمي، الذي يشمل مواد شرطية، وقانونية، ومواد في المتطلبات عامة كاللغتين العربية والإنجليزية، والحاسب الآلي.
--(بترا)
م ف /اص / س س
01/10/2023 10:45:19
MENAFN01102023000117011021ID1107171990
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