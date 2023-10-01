قطر: مرشحون أردنيون ضمن الدفعة الجديدة لأكاديمية الشرطة

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة الأول من تشرين الأول (بترا)- أعلنت أكاديميةُ الشّرطة القطرية، عن استقبال 6 مرشحين أردنيين ضمن الدفعة العاشرة من الطلبة المرشحين للدراسة في الأكاديمية التابعة لوزارة الداخلية في قطر.

والطلبة الأردنيون هم الوحيدون غير القطريين الذين تم قبولهم للدراسة في أكاديمية الشرطة، حيث أن جميع الطلبة الآخرين والبالغ عددهم 116 طالبا، قطريون.

وذكرت أكاديمية الشرطة القطرية، في بيان اليوم الأحد، أن الطلبة الجدد سيبدأون الفترة التأسيسية الأولى التي تمتدُّ لمدة 50 يومًا، بهدف نقل الطالب من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية، بشكل تدريجي ضمن خُطة تدريبية محكمة، يتعلم من خلالها المرشحون الاعتماد على النفس والضبط والربط العسكري.

كما استقبلت الأكاديمية الدفعة الثانية من الطلبة المرشحين لدبلوم العلوم الشرطية بمعهد الشرطة، والبالغ عددهم 118 طالبًا من وزارة الداخلية القطرية، و30 طالبًا من قوة الأمن الداخلي القطرية.

وسيخضع الطلبة للفترة التأسيسية الأولى لمدة 50 يومًا، لتحويلهم من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية.

وتشمل الفترة التأسيسية مرحلتين تتضمنان تدريبات عسكرية في المشاة، والأسلحة، واللياقة البدنية، والرماية، إضافةً إلى محاضرات تمهيدية في الضبط العسكري، وقانون الخدمة العسكرية، ومواد عملية في الإسعافات الأولية.

وبعد استكمال الفترة التأسيسية يلتحق المتدربون بالبرنامج الأكاديمي، الذي يشمل مواد شرطية، وقانونية، ومواد في المتطلبات عامة كاللغتين العربية والإنجليزية، والحاسب الآلي.

--(بترا)

م ف /اص / س س

01/10/2023 10:45:19