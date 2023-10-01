الأعلى للسكان يعقد ورشة حول تقدير المقاييس الحيوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من تشرين الأول (بترا)- عقد المجلس الأعلى للسكان، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ورشة تدريبية حول تقدير المقاييس الحيوية للمنتجين الرئيسيين للبيانات في النظام الإحصائي الأردني.

وبحسب بيان صدر عن المجلس، اليوم الأحد،هدفت الورشة التدريبية، التي استمرت يومين، إلى إكساب المشاركين المفاهيم والأساليب الديموغرافية المباشرة المتعارف عليها دولياً في حساب المؤشرات الحيوية، وتعزيز المهارات الفنية التطبيقية لدى المشاركين لتقدير المؤشرات التي تقيس العمليات الديموغرافية/الحيوية (الزواجية والإنجاب والوفاة).

كما وهدفت إلى التعرّف على البيانات الديموغرافية ومصادرها (مصادر المخزون ومصادر الحركة)، وإيلاء مزيد من الانتباه إلى ضرورة التنسيق بين المؤسسات الوطنية التي تحسب هذه المؤشرات من أجل تجنّب الاختلافات بين تقديراتها.

وشارك في الورشة 15 مشاركاً يمثلون المؤسسات ذات العلاقة وهي: وزارة الصحة، دائرة قاضي القضاة، دائرة الأحوال المدنية والجوازات، دائرة الإحصاءات العامة، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، مشروع تعزيز جودة الخدمات الصحية.

وقال أمين عام المجلس الأعلى للسكان، الدكتور عيسى المصاروة، إن الورشة تأتي انطلاقاً من الدور الذي يضطلع به المجلس باعتباره الجهة الوطنية المرجعية لقضايا السكان والتنمية المستدامة، واهتمامه بالبيانات الإدارية الإحصائية كجهة مستفيدة ومستخدمة لهذه البيانات، إذ توفر السجلات الإدارية بيانات حول الحركة السكانية عن طريق تسجيل الخدمات العديدة التي تقدمها للمواطنين، ومنها تسجيل الواقعات الحيوية (الزواج والطلاق والولادات والوفيات).

بدوره، أشار ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، حِمْيَر عبد المُغني، في افتتاح الورشة، إلى أن التسجيل المدني أمر ضروري لتوفير الهوية القانونية للأفراد والحصول على خدمات حكومية أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، ويؤدي غياب هذه الهوية إلى استبعاد الأفراد من القطاع الرسمي ويعيق فرصهم في الحصول على الخدمات.

وأضاف أن نظام التسجيل المدني في الأردن يعد متقدماً، ولكنه ما زال يحتاج إلى تحسين فيما يتعلق بنسب اكتمال التسجيل، ولاسيما فيما يتعلق بتسجيل الوفيات، ولذلك فإن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل على دعم نظام التسجيل المدني بهدف تحسينه منذ عام 2005، ولا زلنا نواصل التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للسكان لتعزيز هذا الجانب.

وقدّم المجلس عروضاً تدريبية خلال الورشة حول مختلف جوانب المؤشرات الديموغرافية /الحيوية، شملت التعريف بأغراض المؤشرات الديموغرافية/ الحيوية، ومصادر المعلومات الديموغرافية /الحيوية وأشكالها، وأنواع ومصادر الأخطاء في البيانات الديموغرافية/الحيوية، وطرق تقييم وتصويب البيانات الديموغرافية، وكيفية تقدير حجم السكان في منتصف العام.

وركزت الورشة على تدريب المشاركين على استخدام الطرق والأساليب التطبيقية المباشرة لتقدير المؤشرات الحيوية وهي مؤشرات الزواجية (مقاييس الزواج، مقاييس الطلاق)، وجوانب ومقاييس الإنجاب والوفاة، وأساليب قياس التغيّر في حجم السكان، والبيانات اللازمة لحساب كل هذه المقاييس ومصاعب قياسها.

وتضمنت الورشة مجموعة من التوصيات الإجرائية الخاصة بالجهات المشاركة لتضمين بعض المؤشرات الحيوية المهمة في التقارير الإحصائية السنوية الصادرة عنها ، وتعزيز العمل التشاركي بين الجهات المشاركة في النظام الإحصائي الوطني للقيام بدراسات عن الوقائع الحيوية.

--(بترا)

وز/اص / س س

01/10/2023 10:30:17