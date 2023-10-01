انطلاق معرض إكسبو 2023 الدوحة غدا بمشاركة الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة الأول من تشرين الأول (بترا)- تنطلق يوم غد الاثنين، فعاليات معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، بمشاركة وفد أردني يرأسه وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات.

ويقام المعرض على مدى 6 أشهر، حيث يستمر حتى 28 آذار المقبل، وسيتم على هامش افتتاحه غدا، تدشين الجناح الأردني في المعرض، إلى جانب العديد من أجنحة الدول المشاركة التي تم الانتهاء من تجهيزها.

ويفتتح الجناح الأردني وزير الزراعة الحنيفات، بحضور أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمفوض العام للجناح دانا الزعبي، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية الممثلة.

يذكر أن الزعبي كانت قد وقعت في شباط الماضي، مع المفوض العام لمعرض إكسبو 2023 الدوحة، بدر عمر الدفع، اتفاقية المشاركة الرسمية للأردن في المعرض الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم الذي يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويسلط الجناح الأردني في المعرض الضوء على خبرات الأردن ومعارفه في المجال، ويعرض العلاقة التي جمعت البشر بالطبيعة على مر العصور، كما يركز على التنوع البيئي في الأردن وكيف استغل ذلك في تنمية المجتمعات وتجاوز الظروف الصعبة، خاصة فيما يتعلق بأزمة الأمن الغذائي التي شهدها العالم.

كما سيقدم الجناح أحدث الابتكارات التكنولوجية التي يستخدمها في ظل شح المياه بما في ذلك التقنيات الحيوية وزراعة الأنسجة والزراعة المائية وتطوير أصناف المحاصيل الحقلية كالقمح والشعير وأنظمة الزراعة الذكية وأنظمة الزراعة المستدامة وأنظمة الري الحديثة التي تزيد من كفاءة استخدام المياه وأنظمة الحصاد المائي وغيرها الكثير من التقنيات الحديثة.

ويشكل معرض إكسبو 2023 الدوحة، فرصة للعالم لتبادل الخبرات ومشاركة الابتكارات والأنظمة الزراعية والغذائية الذكية مناخيا، كما أنه يمثل دعوة للتعرف عن كثب على المنتجات الغذائية والزراعية للدول المشاركة إلى جانب موروثها الثقافي والعلمي، ويشارك فيه نحو 80 دولة ويقام على مساحة 1.7 مليون متر مربع.

ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد على 3 ملايين زائر من مختلف دول العالم، ما يتيح للمشاركين والزوار فرصة لاستكشاف الحدائق ذات المناظر الطبيعية الرائعة وتجربة الثقافات من جميع أنحاء العالم.

وتأتي استضافة إكسبو 2023 الدوحة للبستنة اتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تولي التنمية البيئية المستدامة أهمية بالغة، كما انه سيكون فرصة لإلقاء الضوء على التحديات التي تواجه البلدان الصحراوية، وسيشكل مناسبة لتطوير الزراعة وتخضير المدن واقتراح الحلول لتعزيز حياة خضراء مزدهرة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط.

ويهدف إكسبو الدوحة إلى تعزيز الابتكارات المستدامة ومكافحة التصحر وسيلهم الزوار للمشاركة في التحول ضمن أربعة مواضيع رئيسية تشمل، الزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار والوعي البيئي والاستدامة.

--(بترا)

م ف/ أ أ / س س

01/10/2023 10:23:30