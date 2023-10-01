عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة الأول من تشرين أول (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة وذلك بحراسة وحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مستوطنون، أنهم أدوا الطقوس حاملين "قرابين نباتية" من سعف النخيل، بهدف ذبحها داخل الأقصى، بعد النجاح بإدخالها، فيما ارتدى آخرون "لباس الكهنة" الديني.
وانتشرت شرطة الاحتلال داخل المسجد الأقصى المبارك، وأعاقت تنقل المواطنين في باحاته، لتسهيل اقتحام المستوطنين.
وفرضت سلطات الاحتلال بالتزامن مع ثاني أيام عيد العرش اليهودي، قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.
ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية بالضغط على المواطنين بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين الفلسطينيين إلى الأماكن المقدسة.
--(بترا)
م . ف/أ م
01/10/2023 10:13:47
MENAFN01102023000117011021ID1107171987
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