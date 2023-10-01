عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة الأول من تشرين أول (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة وذلك بحراسة وحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مستوطنون، أنهم أدوا الطقوس حاملين "قرابين نباتية" من سعف النخيل، بهدف ذبحها داخل الأقصى، بعد النجاح بإدخالها، فيما ارتدى آخرون "لباس الكهنة" الديني.

وانتشرت شرطة الاحتلال داخل المسجد الأقصى المبارك، وأعاقت تنقل المواطنين في باحاته، لتسهيل اقتحام المستوطنين.

وفرضت سلطات الاحتلال بالتزامن مع ثاني أيام عيد العرش اليهودي، قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية بالضغط على المواطنين بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين الفلسطينيين إلى الأماكن المقدسة.

--(بترا)

م . ف/أ م

01/10/2023 10:13:47