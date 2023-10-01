غزة : إصابة صياد برصاص الاحتلال في بحر رفح

غزة : إصابة صياد برصاص الاحتلال في بحر رفح
التاريخ
10/1/2023 2:26:29 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة الأول من تشرين الأول(بترا)- أصيب صياد بجراح، صباح اليوم الأحد ، برصاص زوارق الاحتلال الإسرائيلي في بحر رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت لجنة توثيق انتهاكات الاحتلال بحق صيادي قطاع غزة، في تصريح صحفي ، إن زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب الصيادين في بحر رفح ، ما أدى لإصابة صياد بجراح.
--(بترا)
ا ش /اص / س س
01/10/2023 09:00:44
MENAFN01102023000117011021ID1107171986
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