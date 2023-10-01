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غزة : إصابة صياد برصاص الاحتلال في بحر رفح

10/1/2023 2:26:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


غزة الأول من تشرين الأول(بترا)- أصيب صياد بجراح، صباح اليوم الأحد ، برصاص زوارق الاحتلال الإسرائيلي في بحر رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت لجنة توثيق انتهاكات الاحتلال بحق صيادي قطاع غزة، في تصريح صحفي ، إن زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب الصيادين في بحر رفح ، ما أدى لإصابة صياد بجراح.
--(بترا)
ا ش /اص / س س
01/10/2023 09:00:44

MENAFN01102023000117011021ID1107171986

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