غزة : إصابة صياد برصاص الاحتلال في بحر رفح

MENAFN - Jordan News Agency)



غزة الأول من تشرين الأول(بترا)- أصيب صياد بجراح، صباح اليوم الأحد ، برصاص زوارق الاحتلال الإسرائيلي في بحر رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت لجنة توثيق انتهاكات الاحتلال بحق صيادي قطاع غزة، في تصريح صحفي ، إن زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه قوارب الصيادين في بحر رفح ، ما أدى لإصابة صياد بجراح.

--(بترا)

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01/10/2023 09:00:44